О Фатимских тайнах

В чем заключается суть Фатимских тайн? Почему Божья Матерь просит о жертвах возмещения за грехи, ведь Иисус уже принес эту жертву раз и навсегда?

Фатимскими тайнами называют ряд посланий, переданных Церкви в пересказе трех пастушков Жасинты, Лусии и Франсишку, свидетелей Фатимских явлений Божьей Матери. Эти явления относятся к так называемым частным откровениям, признанным Церковью. Суть рассказов фатимских провидцев заключается в заботе Пресвятой Девы Марии об участи человечества, которому угрожали различные катастрофы. Чтобы избежать этих катастроф, необходимо покаяние, молитва Розария и посвящение людей ее Непорочному Сердцу. Пресвятая Дева просила также о строительстве часовни в ее честь, чтобы она стала целью паломничества для бедных, страждущих и кающихся. Эти послания Пресвятой Девы долгое время оставались в забвении, ограничиваясь местными рамками малоизвестного селения Фатима, название которого отождествлялось лишь с именем дочери пророка Мохаммеда. В 1919 году началось возведение часовни Явлений Божьей Матери. Лишь в 1930 году епископ Леиры провозглашает видения детей из Кова-да-Ирии «заслуживающими доверия», авторизуя почитание Пресвятой Девы Марии Фатимской. 13 мая 1931 года португальский епископат, следуя воззванию Богоматери, впервые посвящает Португалию Непорочному Сердцу Марии. В 1942 году в специальном радиопослании Папа Пий XII посвящает ее Непорочному Сердцу весь мир, а 7 июля 1952 года – «все народы России», как просила Богородица в Фатиме.

Действительно, во время первого явления детям Пресвятая Дева Мария спрашивает: «Хотите ли вы принести Богу в жертву все страдания, которые Ему будет угодно вам ниспослать, как возмещение за оскорбившие Его грехи и чтобы испросить обращения грешников?». Юные ясновидцы отвечают утвердительно, и Фатимская госпожа добавляет: «Итак, вы должны будете много пострадать, но Божья благодать будет вам утешением».

О каком возмещении идет речь, если Иисус Христос уже принес эту жертву раз и навсегда? Несомненно, эти слова следует прочитывать в свете сказанного святым апостолом Павлом в Послании к Колоссянам: «Восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь». Толкование этих слов мы найдем в энциклике Папы Пия XII Mystici corporis (1943). «Не следует… думать, — читаем в тексте этого документа учительства, — что Христос, Глава наш, занимая столь высокое положение, не требует содействия Своего Тела. Ибо и к мистическому Телу относится то, что св. Павел говорит о человеческом организме: “Не может… сказать… голова ногам: вы мне не нужны”. Совершенно очевидно, что верующие во Христа безусловно нуждаются в помощи Божественного Искупителя, ибо Он Сам сказал: “Без Меня не можете делать ничего”, ибо, по слову апостола, всякое возрастание этого мистического Тела при созидании самого себя происходит от Христа, Главы. При этом следует учесть, что, как бы это и не казалось странным, Христос требует помощи Своих членов. Спаситель наш, поскольку Он лично и невидимым образом правит Церковью, желает содействия членов Своего мистического Тела при осуществлении дела искупления. Это происходит не в силу потребности или слабости, но, скорее, потому, что Он так установил к вящей славе Своей непорочной Невесты. Именно в то время, как Он умирал на Кресте, завещал Он Своей Церкви неисчислимое сокровище искупления, без всякого с её стороны участия. Но когда речь идет о распределении этого сокровища, Он не только осуществляет дело освящения совместно со Своей непорочной Невестой, но и желает, чтобы это дело, в известном смысле, возникало также и от её действия».

Далее Пий XII утверждает нечто очень важное для понимания нашего вопроса: «Воистину приводит в содрогание тайна, которую никогда невозможно в достаточной мере постигнуть, а именно что спасение многих зависит от молитв и добровольных покаянных упражнений членов таинственного Тела Иисуса Христа, которые они возлагают на себя для этой цели, а также от содействия, которое оказывают нашему Божественному Спасителю пастыри и верующие, и особенно отцы и матери семейств».

Именно в этом смысле следует понимать слова Божьей Матери, сказанные ею 13 мая 1917 года: «Жертвуйте собой за грешников и многократно произносите, когда приносите какую-нибудь жертву: О Иисусе, все это ради Твоей любви, ради обращения грешников и возмещения за грехи против Непорочного сердца Марии!».

Верующие особенно выделяют «третью тайну» Фатимы. Это произошло потому, что послание – традиционно называемое третьей тайной – было изложено гораздо позднее самих явлений, только в 1944 году. Оно было записано сестрой Лусией, тогда уже монахиней в институте Святой Дорофеи. Документ был отправлен в Ватикан, и с ними ознакомились все Римские Папы и немногие их ближайшие сотрудники. Документ хранился в Конгрегации вероучения. Все послания Пресвятой Девы в течение долгого времени были предметом различных толкований со стороны богословов, не только католических. Это же, третье послание, не было обнародовано в течение долгого времени, поскольку в нем говорится о катастрофах, пророчества о которых могли потрясти церковную жизнь, поэтому Папы после прочтения послания возвращали запечатанный конверт в Конгрегацию.

13 мая 2000 года в Фатиме в присутствии Папы Войтылы был зачитан документ Конгрегации вероучения, подписанный тогдашним кардиналом Йозефом Ратцингером, в котором он дает ключ к прочтению «третьей тайны». «Этот текст, — говорится в документе, – представляет собой пророческое видение, сравнимое с видениями Священного Писания. Оно не описывает в фотографическом смысле деталей будущих событий, а обобщает и вбирает в себя на одном и том же фоне факты, которые простираются во времени, и их порядок и продолжительность не уточняются. Вследствие этого ключ к прочтению текста может иметь только символический характер. Фатимское видение касается прежде всего борьбы атеистических систем против Церкви и христиан и описывает чудовищные страдания свидетелей веры в последнем столетии второго тысячелетия. Это нескончаемая Via Crucis, возглавляемая Папами ХХ века. Согласно толкованиям пастушков, которое было подтверждено также недавно сестрой Лусией, — пишет Ратцингер, — епископ в белых одеждах, который молится обо всех верных, — это Папа. Он также, с трудом продвигаясь к Кресту посреди трупов мучеников (епископов, священников, монашествующих и многочисленных мирян) падает на землю, как будто замертво, от выстрела из огнестрельного оружия. После покушения 13 мая 1981 года Его Святейшеству было очевидно, что материнская рука направляла траекторию пули, позволив умирающему Папе остановиться на пороге смерти».

Суть третьей тайны, по словам кард. Ратцингера, можно обобщить следующим образом: «Ключевое слово этой тайны – в тройном возгласе: «Покаяние, покаяние, покаяние». Для сестры Лусии было все более очевидно, что целью всех фатимских явлений было постоянное возрастание в вере, надежде и любви, — все остальное должно было привести только к этому». Этот призыв Богородицы к покаянию не относится к кому-то другому, к народам, нациям, к каким-то людям или историческим фактам, — но этот призыв к покаянию обращен лично к каждому из нас.

Ольга Сакун

Источник: Vatican News