Евангелие, которое Достоевский держал в руках перед смертью, представят в Русском музее

В Михайловском замке в пятницу открывается выставка, посвященная 200-летию Ф.М. Достоевского, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Русского музея.

Проект представит Достоевского и его творчество во взаимосвязи русской и европейской культуры.

Основой экспозиции стали картины из воображаемого «идеального музея писателя», которые были особенно знаковыми для Достоевского на протяжении всей его жизни и которые «созвучны» его художественному миру, его героям.

На выставке будут представлены старинные копии картин Рафаэля, выполненные выдающимися мастерами-копиистами ХIХ века, а также подлинные произведения живописи из Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея и других музеев-участников проекта.

Выставка размещается в шести залах первого этажа Михайловского замка. Каждый зал посвящен определенной теме: Петербург, «Преступление и наказание», Европа, Романы («Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»), Двери флорентийского баптистерия, Крест.

«Цель выставки — дать визуальное, содержательное представление о творческой духовной жизни Достоевского через его восприятия произведений живописи», — отмечают в музее.

На выставке будут представлены предметы, принадлежавшие Достоевскому, редкие экспонаты представят Литературный музей Пушкинского Дома и петербургский Музей Достоевского.

С 18 ноября впервые в Петербурге можно будет увидеть главную книгу Достоевского — Евангелие, которое было подарено писателю в Сибири. Он бережно хранил эту книгу всю жизнь, это Евангелие стало последней книгой в его руках перед смертью.

Выставка пройдет в сопровождении аудиоспектакля, сыгранного от лица Достоевского, который прокомментирует логику представленных изображений.