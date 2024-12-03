Есть ли надежда для Сирии? Кардинал Дзенари по телефону — ватиканским СМИ

Апостольский нунций в Сирии кардинал Марио Дзенари в телефонном интервью ватиканским СМИ заявил, что население страны переживает моменты чрезвычайного страха, смятения и неопределенности: после взятия Алеппо боевиками-джихадистами растет число беженцев и перемещенных лиц. Передает русская служба Vatican News.

«К сожалению, о Сирии никто не вспоминал уже года три, она исчезла с радаров СМИ, и теперь она заставила вновь о себе заговорить через эти трагические события», — сказал Дзенари, добавив, что вооруженные группировки, находящиеся в Алеппо, пообещали не трогать гражданское население и пока что выполняют это обещание. Кардинал Дзенари напомнил, что число сирийских беженцев и внутренних переселенцев – самое высокое в мире, оно уже составляет более половины населения страны, то есть около 13 миллионов, и это число будет неизбежно расти.

Можно ли здесь вообще говорить о надежде на фоне приближающегося Юбилея, который будет вдохновляться девизом «Паломники надежды»?

«К сожалению, надежда умерла, — констатирует апостольский нунций. – Она умирает, а в некоторых случаях она уже погребена». Молодежь не видит никакого будущего и мечтает покинуть страну, уже 14 лет страждущую от войны, от голода и безработицы. И все же кардинал добавляет: «Я надеюсь, что предстоящий Юбилей на тему “Паломники надежды” сможет стать глотком кислорода для этого народа».

В конце интервью представитель Св. Престола в Сирии обратился к международному сообществу со следующими словами: «Помогать решать конфликты – это правильно, но прежде всего нужно их предотвращать. Некоторые из последних конфликтов, вспыхнувших в мире, были предсказуемы, и нужно было сделать что-то заблаговременно. На Ближнем Востоке, на Украине… Поэтому я настаиваю на предотвращении войн, на том, что надо действовать заранее, иначе, когда мы начинаем что-то делать, все уже разбито и на земле остались лишь осколки…».



(На верхнем фото — здание аэропорта Алеппо, захваченного вооруженными группами, 2 декабря 2024 г.)