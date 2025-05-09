Эпоха «американского Папы»: итальянские СМИ о Льве XIV

Итальянская пресса горячо приветствовала избрание кардинала Превоста на папский престол, называя его «Папой мира» и «Папой двух миров», подчеркивая, что новый понтифик был избран для преодоления существующих разногласий.

После объявления об избрании нового Папы Льва XIV итальянские СМИ посвятили этому событию почти все первые полосы своих газет. Как сообщает Католическое информационное агентство (KAI), газеты однозначно оценивают выбор кардинала Превоста как соответствующий потребностям нашего времени, несмотря на то, что с его избранием «эпоха итальянских понтификов, возникшая из традиции, действительно завершилась».

Corriere della Sera называет нового Папу «августинцем, любящим теннис и математику», и определяет Льва XIV как «Папу, избранного для устранения существующих разногласий, открытого миру, но твердого в принципах». Газета отмечает, что с первых же минут своего понтификата он продемонстрировал свой собственный стиль.

Католическая ежедневная газета Avvenire публикует интервью с кардиналом Превоста, которое он дал после своего назначения на сан кардинала в 2023 году, где изложил свое видение: «Быть ​​добрым пастырем — значит уметь идти рядом с народом Божьим и жить рядом с людьми, не запираясь во дворцах».

«Пастырь должен провозглашать Иисуса Христа и свидетельствовать о Нем своей жизнью, чтобы другие замечали Его. Он должен помогать людям познавать Христа через дар веры», — цитирует Avvenire слова нового Папы.

Il Fatto Quotidiano подчеркивает, что монах-полиглот, который своей жизнью объединяет две Америки, в первую очередь является миссионером в своем сердце и жизни. La Stampa отмечает, что первые слова нового Папы уже содержали программу понтификата, которая дополнялась выбранным именем.

Итальянская пресса подчеркивает, что «на планете, раздираемой конфликтами, первый сигнал, который конклав дал миру, — это способность примирять разногласия, не разрушая их». Скорость выборов показывает, что разногласия в Коллегии кардиналов меньше, чем кажется.

Corriere della Sera утверждает, что новый Папа не будет копией Франциска, с которым он был тесно связан, а будет следовать своему собственному, характерному стилю. Многие комментаторы отмечают, что «это будет иное продолжение преемственности».

Il Giornale пишет о закулисье конклава, отмечая разочарование итальянцев, надеявшихся на избрание кардинала Паролина. Газета отмечает, что кардинал Превост стал Папой «первого мира» благодаря голосам кардиналов из «третьего мира».

La Stampa обращает внимание на своеобразную загадку: во время своей первой речи с балкона собора Святого Петра Папа из США говорил по-итальянски, затем передал приветствие на испанском, но не произнес ни слова по-английски, хотя прекрасно владеет этим языком.

Итальянские комментаторы отмечают, что Лев XIV будет «крепким орешком» для Дональда Трампа и его администрации, что он уже продемонстрировал в Чикаго.

Новый Папа использовал слово «мир» десять раз в своей первой речи, что ясно отражает его приоритеты в начале понтификата.



По материалам Vatican News