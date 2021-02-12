Епископы Мьянмы потребовали освобождения арестованных политических лидеров

Католические епископы Мьянмы призвали молиться о мире и потребовали освобождения политических лидеров. Они также уполномочили духовенство поддерживать протесты только в качестве граждан Мьянмы, а не представителей Церкви. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Мы призываем христиан молиться и поститься, дабы в нашей стране восторжествовали мир, справедливость и развитие»: с такими словами к верующим обратилась Конференция католических епископов Мьянмы. Иерархи увещевают военных действовать мирными способами и незамедлительно освободить из-под стражи Аун Сан Су Джи и других политических лидеров. Епископы глубоко обеспокоены введением чрезвычайного положения сроком на год и просят граждан воздержаться от любых проявлений насилия и дискриминации.

Тем временем множатся протесты против военного переворота. 9 февраля на улицы крупных городов невзирая на запрет собраний вышли тысячи жителей. В Найпьидо полиция использовала против протестующих водяные пушки, слезоточивый газ и боевое оружие. Организация Объединенных Наций осудила применение силы со стороны правоохранительных органов, напомнив о праве граждан на мирные собрания и свободное выражение собственных мнений.

В специальном послании за подписью предстоятеля поместного епископата кардинала Чарльза Бо и его генерального секретаря епископа Джона Соу Йоу Хана говорится, что «священники, монашествующие и семинаристы не уполномочены устраивать манифестации на площади под флагами Католической Церкви, с католической символикой или под названиями католических организаций», но могут выражать поддержку демонстрантам только как граждане Мьянмы. По поводу этого указания католики страны выразили противоречивые мнения.