Епископы Мексики: аборты – опасная идеология
Легализация убийства самых беззащитных может привести к опасному заблуждению, будто любую жизнь допустимо истреблять по разным причинам: будь то возраст, религия, национальность, инакомыслие.
Это решение, за которое проголосовали 25 членов Конгресса мексиканского штата Веракрус при 13 голосах против и одном воздержавшемся, противоречит конституции, заявляют католические епископы: в четвертой статье Основного закона страны говорится о защите жизни от момента зачатия до естественного конца. Узаконенные аборты «разрушают социальную ткань, давая женщинам, детям и молодежи опасный посыл: мол, жизнь можно использовать в своих интересах и отвергнуть по любой причине».
Прелаты отмечают: в то время как страна измучена борьбой с COVID-19, в момент нестабильности и экономического кризиса, законодатели принимают решение «встать на путь культуры смерти», подвергая опасности жизнь самых слабых и беззащитных. «Вместо того, чтобы облегчить бремя, которое несет народ по причине пандемии, они обременяют его еще больше, нанося раны его убеждениям, ценностям и даже духовности». Если не защищается право на жизнь с момента зачатия, то никто сможет чувствовать себя защищенным: в один прекрасный день эта идеологическая база может быть подведена под любое убийство, поскольку и другие категории людей будут считаться недостойными жизни, например, в силу возраста, религии, национальности или инакомыслия.
Иерархи считают неприемлемым тот факт, что Конгресс штата Веракрус отказался выслушать мнение некоторых групп, которые на основании правовых, медицинских и психологических доводов желали изложить собственные возражения. Это дискредитирует сам законодательный орган, который обязан не только принимать решения на основе имеющейся информации, но и выслушивать избравший его народ и заниматься его реальными, безотлагательными потребностями. Вместо того чтобы уделить внимание нуждам народа, власти «воспользовались эмоциональным состоянием, в котором он находится, и обрекло регион на еще большее насилие и социальную разобщенность», пишут епископы. Они подчеркивают, что новое законодательство об абортах не принимает во внимание причины, по которым женщина решается на прерывание беременности. Аборты «не решают ни одну из проблем беременных, но подвергают их дальнейшему насилию и возможным злоупотреблениям, делая их матерями умерших детей». Перед лицом трудностей, с которыми сталкиваются женщины, ожидающие ребенка, необходимы «солидные структуры, которые бы их защищали, заботились бы о них и о рождающихся детях: это путь, прямо противоположный прерыванию беременности, которое «просто уничтожает жизнь и наносит удар по матери», пишут мексиканские епископы.
Источник: Vatican News
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