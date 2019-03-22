Епископы Италии вновь критикуют правительство за ограничение миграции

Глава епископской конференции Италии Гуалтьеро Бассетти в интервью газете «La Stampa» в среду, 20 марта, вновь раскритиковал правительство страны за действия по ограничению нелегальной миграции, сообщает ИА REGNUM.

Поводом стало задержание судна «Mare Jonio», которое пыталось доставить в Италию 49 нелегальных мигрантов из Северной Африки. В настоящее время корабль арестован, а капитану готовя обвинения за содействие нелегальной миграции. Бассетти заявил о распространении «атмосферы страха» в итальянском обществе и об опасности ксенофобии. Католики не могут видеть в мигрантах врагов, которым нужно противостоять или которых нужно ненавидеть, сказал епископ.

Руководители Конференции епископов не впервые призывают правительство страны прекратить бороться с нелегальной миграцией. При этом Папа Франциск несколько раз делал заявления о том, что помощь мигрантам должна заключаться в том числе и в сохранении у них возможности оставаться на Родине, а кардинал Анджело Скола в 2018 году напоминал о тезисе Бенедикта XVI о том, что у граждан есть право «не эмигрировать». Оппоненты Конференции епископов отмечают, что епископы передергивают факты: никакой ксенофобии в Италии нет, но у страны нет и возможности принимать всех без исключения, тем более что доставка мигрантов — это не «гуманитарная работа», а черный бизнес.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят Декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.