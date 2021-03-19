Епископы Чехии призвали католиков не умалчивать о своей принадлежности к Церкви

В виду следующей переписи населения в Чехии епископы страны обратились к верующим с призывом не ставить прочерк в графе «вероисповедание», хотя принадлежность к Церкви во время переписи указывать необязательно. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«С точки зрения Католической Церкви принадлежность к Церкви проистекает из Крещения, – напоминают иерархи, – и католиком является тот, кто был крещен в Католической Церкви, как это отмечено в Книге Крещений. За последние сто лет концепция принадлежности к Церкви претерпела изменения, и теперь она основана на добровольном выборе».

В 2020 году Чешская епископская конференция обнародовала статистические данные, согласно которым в Чешской Республике в настоящий момент проживают 4 миллиона 591 тысяча человек, крещенных в Католической Церкви, что составляет 43 процента населения. Однако государственные власти указали на иное число католиков – 1 миллион 82 тысячи. Причина столь заметных расхождений заключается в том, что многие верующие просто решили не указывать свое вероисповедание. Епископы просят верных не умалчивать о своей принадлежности к Церкви еще и в этом году, поскольку «чем меньше католиков присоединяются к своей Церкви, тем меньше будет Церковь в глазах государства, вследствие чего она станет менее значимым партнером и ее голос будет меньше услышан». «Церковь все еще нуждается в обновлении, но дистанцируясь от нее, мы ей не поможем, – утверждают епископы. – Будем же помнить обещание Иисуса: ʺТех, кто исповедует Меня перед людьми, и Я исповедую перед Отцом Моим Небеснымʺ. Покажем же, что мы католики, и скажем Церкви, чтобы она рассчитывала на нас».