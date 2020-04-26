Епископ Русской Православной Церкви скончался от коронавируса

В Курске на 55-м году жизни умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин, болевший COVID-19, — сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Московской Патриархии.

Несколько дней назад епископ Вениамин был госпитализирован в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Н. А. Семашко. Накануне Владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекций.

Вениамин Королев родился в 1965 году в Орловской области. В 1996-м поступил в Знаменский мужской монастырь в Курске, где принял монашество, а затем и священный сан (став иеромонахом). Через три года стал начальником скита преподобного Серафима Саровского Коренной пустыни. В 2006 году Вениамина назначили наместником Курской-Коренной пустыни, а в июле 2012-го решением Священного Синода РПЦ он был поименован епископом Железногорским и Льговским.