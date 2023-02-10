Епископ Рима возглавит покаянное богослужение в Пепельную среду

Епископ Рима возглавит покаянное богослужение в Пепельную среду

Февраль 10, 2023

Служба Папских литургических церемоний сообщила, что возглавит литургию начала Великого поста. Богослужение Пепельной среды пройдет на римском холме Авентин, передает Vatican News.

«22 февраля 2023 года, в Пепельную среду, в 16:30 в церкви св. Ансельма состоится Statio, после чего последует покаянное шествие к базилике св. Сабины, где в 17:00 Святейший Отец Франциск будет предстоятельствовать на евхаристическом богослужении с благословением и посыпанием пеплом», — говорится в сообщении Ватикана.

В 2022 году Папа Франциск не принял участие в традиционной процессии и Святой Мессе на Авентинском холме в Риме из-за боли в колене. Вместо него празднование начала Великого поста возглавил Госсекретарь Св. Престола кардинал Пьетро Паралин.

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