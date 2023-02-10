Епископ Рима возглавит покаянное богослужение в Пепельную среду

Служба Папских литургических церемоний сообщила, что Папа Франциск возглавит литургию начала Великого поста. Богослужение Пепельной среды пройдет на римском холме Авентин, передает Vatican News.

«22 февраля 2023 года, в Пепельную среду, в 16:30 в церкви св. Ансельма состоится Statio, после чего последует покаянное шествие к базилике св. Сабины, где в 17:00 Святейший Отец Франциск будет предстоятельствовать на евхаристическом богослужении с благословением и посыпанием пеплом», — говорится в сообщении Ватикана.

В 2022 году Папа Франциск не принял участие в традиционной процессии и Святой Мессе на Авентинском холме в Риме из-за боли в колене. Вместо него празднование начала Великого поста возглавил Госсекретарь Св. Престола кардинал Пьетро Паралин.