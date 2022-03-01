Епископ Николай Дубинин призвал всех людей доброй воли присоединиться к молитве о мире 2 марта

В преддверии Великого поста в Католической Церкви, который начинается в Пепельную среду, 2 марта, вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин призвал не только католиков, но и всех людей доброй воли присоединиться к молитве о мире.

«В среду мы начинаем великой пост, с Пепельной среды. И в той обстановке, в какой оказался сейчас мир, Папа Франциск призвал посвятить этот традиционный день поста и молитвы особым молитвам и посту о мире», – сказал Преосвященный Николай в своем слове, приуроченному к началу поста. Он отметил, что прежде всего необходимо взывать о том, чтобы все стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров и искали дальнейшего мирного решения всех разногласий.

Для христиан любая форма насилия не имеет оправдания, сказал далее епископ Николай. Поиск причин, поводов не делает легче страдания людей. Зло имеет свойство распространяться, и конечно, со злом необходимо бороться. Господь Иисус Христос сам говорит нам о средствах борьбы: это пост и молитва.

«Мы будем просить Господа о восстановлении мира на всей земле. Оно достигается только через прощение и примирение. В свою очередь, прощение и примирение исходят из личного прощения и примирения, и покаяния», – подчеркнул иерарх.

Молитву можно совершать и индивидуально, можно и в храмах совместно в тишине, перед Святыми Дарами. «И пусть всех нас Господь хранит от зла, от ненависти и от ожесточения наших сердец», – заключил епископ Николай Дубинин.



Источники: Благовест-инфо / Gaudete/MADIDstudio