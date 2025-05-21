Епископ из России оценил проповедь Льва XIV на инаугурации

Вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин, присутствовавший на инаугурационной Мессе Папы Римского Льва XIV в Ватикане, рассказал РИА Новости, что проповедь понтифика на ней была сжатой и четкой и вызвала энтузиазм у собравшихся.

«Проповедь понтифика поразила сжатостью и четкостью. Ключевыми словами были «любовь» и «единство»: это слово прозвучало во время проповеди как минимум восемь раз. И, конечно, Папа молился и призывал к миру, а также напомнил о миссионерском характере Церкви», – сказал епископ.

Слова Папы и его манера укрепляли вдохновение и энтузиазм у верующих, отметил он, хотя внешне люди выражали это сдержанно, так как организаторы церемонии перед началом богослужения просили о сохранении молитвенной атмосферы.

На инаугурационной Мессе на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье новому понтифику Льву XIV были вручены символы верховной власти римского понтифика. Это так называемый «перстень Рыбака», а также паллий: узкая лента из белой овечьей шерсти с обшитыми черным шелком кусочками свинца на концах, на которой вышиты шесть крестов, три из которых украшены золотыми иглами с драгоценными камнями. По сообщению Службы печати Св. Престола, в церемонии вступления Папы на Апостольский престол приняли участие около 100 тысяч человек.

(Фото: Vatican Media)