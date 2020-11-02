Епископ Иосиф Верт отслужил в Кафедральном соборе Новосибирска Заупокойную Мессу об усопших (ФОТО)

«Я есмь воскресение и жизнь, — говорит Господь. — Верующий в Меня, если и умрёт, оживёт. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек».

2 ноября 2020 года, когда Церковь отмечает День поминовения всех усопших верных, Владыка Иосиф Верт возглавил Святую Мессу в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске. На Евхаристическом богослужении своему епископу сослужил настоятель собора о. Денис Марчишин.

В своей проповеди Преосвященный Иосиф прояснил богословские основания практикуемой в Церкви молитвы об умерших. Он, в частности, сказал: «Все члены Церкви Христовой, странствующей на земле, торжествующей на небесах или проходящей очищение в чистилище, все верующие во Христа называются “святыми”. Это о них сказано в Апостольском символе веры: “Верую в общение святых…”. Это означает, что мы не только имеем возможность обращаться в молитве к пребывающим во славе святым, к Пресвятой Деве Марии, апостолам, мученикам и прочим, но и молиться за наших усопших. Мы можем заступиться за них перед Господом. Как впрочем и души в чистилище могут возносить свои молитвы за нас: ведь в каком-то смысле они ближе нас к трону Господню».

Далее Владыка пояснил суть учения Церкви о чистилище. Чистилище есть состояние души находящейся на пути к исцелению, и в этом процессе радость выздоровления сопряжена со всё еще неизжитым страданием. Мы можем облегчить эти страдания или сократить длительность очищения своими жертвами и молитвами. Это – единственный способ загладить всё то, в чем мы провинились перед нашими близкими, пока жили вместе с ними на земле.