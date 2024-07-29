Епископ Джервази: ценить дар мудрости старших поколений. Св. Месса по случаю IV Всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых людей

В воскресенье 28 июля в римской церкви Св. Иоакима вспомогательный епископ Рима Дарио Джервази возглавил торжественную Мессу по случаю IV Всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых людей, подчеркнув непреходящую ценность того, что старшее поколение может передать молодым. Передает русская служба Vatican News.

От бабушек и дедушек мы учимся тому, как красиво делиться, и не только материальными вещами. «Улыбка бабушки или дедушки внуку – это хлеб, который приумножается. Ободрение, наставление, рассказ о былых временах… У каждого из нас есть какой-то дар, которым можно поделиться», – сказал в своей проповеди епископ Джервази, отметив, что воскресное Евангелие об умножении хлебов и рыб также является напоминанием для пожилых.

«В сегодняшнем мире ваша вера, дорогие бабушки и дедушки, – это хлеб, которым нужно делиться», – отметил прелат. Чудо, описанное евангелистом Иоанном, показывает: Бог никогда не оставляет Своих детей «даже когда их возраст берёт своё и силы убывают, когда белеют волосы и снижается социальная роль, когда жизнь становится менее продуктивной и рискует показаться бесполезной», – как писал Папа Франциск в послании на сегодняшний IV Всемирный день пожилых.

Епископ Джервази подчеркнул, что вопрос Иисуса к Филиппу перед собравшейся вокруг Него толпой – «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» – по сути поднимает ещё один вопрос: «Доверяешь ли ты Мне? Доверяешь ли Моему Слову?» И этот вопрос сегодня адресован каждому из нас. В современном обществе, где «те, кто не производят, считаются ненужной обузой, и кажется, что имеет значение лишь то, что сделано собственными силами», вопрос Иисуса звучит таким образом: «Веришь ли ты, что Я могу умножить хлеб? Веришь ли ты в Моё чудо или полагаешься лишь на свои силы, чтобы не почувствовать себя не нужным и бесполезным?». Евангелие призывает целиком довериться Богу, поверить, что жизнь основана не только на наших планах, логике и человеческих расчётах, подчеркнул вспомогательный епископ. «Иисус продолжает умножать Свой Хлеб жизни, не покидая Своих детей».

В чуде, описанном в воскресном Евангелии, выделяется мальчик с пятью ячменными хлебами и двумя рыбками, который не думал только о себе, тогда как сегодня – о чём не раз говорил Папа Франциск – в культуре доминирует переход от «мы» к «я», к мыслям только о себе, что вызывает огромное одиночество. «Этот мальчик отдал всё, что у него было, даже не думая о том, что сам останется голодным. Он доверился, поделился, и мизерное стало огромным и для очень многих! Такова тайна веры, – подчеркнул в конце проповеди прелат. – Дела, совершённые вместе с Божьей благодатью, превосходят любые наши ожидания».