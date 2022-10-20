Епархиальный Центр Семьи приглашает…

Дорогие отцы настоятели и прихожане!

Сердечно приглашаем всех желающих на нашу Встречу семей, которая будет ответом на призыв Святейшего Отца Франциска, чтобы семьи встретились в Епархиях.

Мы продолжим тему, которая была объявлена Папой Франциском на 10-й Всемирной встрече семей в Риме в июле этого года: «Семейная любовь: призвание и путь к святости».

Епархиальная Встреча Семей пройдет с 4 по 6 ноября 2022 года в Пастырском центре «Вифлеем» в поселке Мочище под Новосибирском.



Сестра Юлиана Гостковска, SSpS

руководитель Центра Семьи Преображенской Епархии Римско-католической Церкви



По всем вопросам можно обращаться по тел.: 8-983-448-74-00