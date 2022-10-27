Эмманюэль Макрон посетил Латеранский капитул

24 октября президент Эмманюэль Макрон в сопровождении кардинала-викария Римской епархии Анджело Де Донатиса посетил Латеранский капитул, почетным протоканоником которого он является. Сообщает русская служба Vatican News.

Помимо кардинала, Макрону сопутствовали епископ Гуерино Ди Тора, французский каноник Латеранского капитула монсеньор Патрик Вальдрини и генеральный секретарь Римского викариата монсеньор Пьеранджело Педретти.

В ходе визита президент Э. Макрон приветствовал французскую делегацию, затем отправился в базилику и на хорах Капитула провел встречу с латеранскими канониками.

С приветственным словом к почетному протоканонику обратился кардинал Де Донатис. «Это Ваш дом, — сказал иерарх, — и Вы можете приходить сюда всякий раз, когда пожелаете найти отдохновение для души. Семья каноников – это Ваша семья!».

Со своей стороны президент Макрон напомнил о духовной и исторической связи французских правителей с Латеранским собором — кафедральным собором Римской епархии и главным храмом католического мира. «Мы живем в непростое время, — отметил Макрон. – Я прошу вас молиться за нас, мировых лидеров, ходатайствовать и просить за нас, — это у меня глубоко в сердце».

Титул почетного протоканоника, по традиции принадлежащий французским правителям, Макрон принял 26 июня 2018 года в ходе торжественной церемонии. Первым французским монархом, получившим почетный титул, стал король Генрих IV Наваррский. Он вступил на трон в 1594 году; обратившись из кальвинизма в католичество, монарх постарался обеспечить протестантам религиозную свободу посредством Нантского эдикта 1598 года. Генрих IV подарил Латеранской базилике аббатство Святого Петра в Клераке, на юге Франции. В качестве благодарности Латеранский капитул воздвиг бронзовую статую монарху и наделил короля титулом почетного протоканоника. По сей день каждый год 13 декабря, в день рождения Генриха IV, в соборе священнопразднуется Missa pro natione gallica.