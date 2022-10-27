Эмманюэль Макрон посетил Латеранский капитул

Эмманюэль Макрон посетил Латеранский капитул

Октябрь 27, 2022

24 октября президент Эмманюэль Макрон в сопровождении кардинала-викария Римской епархии Анджело Де Донатиса посетил Латеранский , почетным протоканоником которого он является. Сообщает русская служба Vatican News.

Помимо кардинала, Макрону сопутствовали епископ Гуерино Ди Тора, французский каноник Латеранского капитула монсеньор Патрик Вальдрини и генеральный секретарь Римского викариата монсеньор Пьеранджело Педретти.

В ходе визита президент Э. Макрон приветствовал французскую делегацию, затем отправился в базилику и на хорах Капитула провел встречу с латеранскими канониками.

С приветственным словом к почетному протоканонику обратился кардинал Де Донатис. «Это Ваш дом, — сказал иерарх, — и Вы можете приходить сюда всякий раз, когда пожелаете найти отдохновение для души. Семья каноников – это Ваша семья!».

Со своей стороны президент Макрон напомнил о духовной и исторической связи французских правителей с Латеранским собором — кафедральным собором Римской епархии и главным храмом католического мира. «Мы живем в непростое время, — отметил Макрон. – Я прошу вас молиться за нас, мировых лидеров, ходатайствовать и просить за нас, — это у меня глубоко в сердце».

Титул почетного протоканоника, по традиции принадлежащий французским правителям, Макрон принял 26 июня 2018 года в ходе торжественной церемонии. Первым французским монархом, получившим почетный титул, стал король Генрих IV Наваррский. Он вступил на трон в 1594 году; обратившись из кальвинизма в католичество, монарх постарался обеспечить протестантам религиозную свободу посредством Нантского эдикта 1598 года. Генрих IV подарил Латеранской базилике аббатство Святого Петра в Клераке, на юге Франции. В качестве благодарности Латеранский капитул воздвиг бронзовую статую монарху и наделил короля титулом почетного протоканоника. По сей день каждый год 13 декабря, в день рождения Генриха IV, в соборе священнопразднуется Missa pro natione gallica.

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