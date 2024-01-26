Экуменическое богослужение в Ватикане. Папа: христианский путь к единству проходит через молитву (+ ФОТО)

25 января, по случаю праздника Обращения св. Павла и 57-й Недели молитв о единстве христиан, Папа Франциск возглавил богослужение Вечерни в базилике Св. Павла вне Стен, собравшее 1500 верующих. В молитве приняли участие архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и митрополит Поликарп от Вселенского Патриархата, члены Комиссии по богословскому диалогу между Католической Церковью и Древневосточными православными Церквами. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Святейший Отец размышлял над евангельским чтением (Лк 10,25-37), в котором один из законников спрашивает Иисуса о том, как унаследовать жизнь вечную. Подлинная мотивация вопрошающего – искусить Христа: в искаженной религиозности законника, отметил Папа, Бог не является целью, а служит средством для достижения желаемого. Его следующий вопрос – «А кто мой ближний?» – стремится разделить людей на тех, кто достоин любви, а кто нет. «Однако разделение никогда не исходит от Бога, это дело лукавого, и разделяет именно он». Иисус отвечает притчей о Добром самаритянине, утверждая, что настоящая любовь – это безусловная забота обо всех без исключения. Вопрос не в том, кто наш ближний, а в том, являемся ли мы ближними для других. Любовь, ставящая брата выше своих интересов, объединяет верующих и побуждает стремиться не к разделению, а к единству в Церкви Христовой, подчеркнул Епископ Рима. Наш ближний – каждый человек в этом мире, и мы должны продвигать единство и воплощать любовь Христову.

Желанное единство Церкви, отметил Папа, требует от нас подхода, присущего апостолу Павлу: отказаться от эгоцентричных идей, чтобы услышать голос Бога, предоставить Ему инициативу и позволить изменить наши сердца, ведь «настоящий экуменизм немыслим без внутреннего обращения» (Unitatis redintegratio 7). Первоочередной задачей на этом пути является молитва – благоговейное общение с Господом, Который Сам молился о единстве. По словам Папы Франциска, христиане также призваны молиться о прекращении войн, особенно в Украине и на Святой Земле.

В конце проповеди Епископ Рима привёл историю обращения Савла. Этот центральный эпизод своей жизни апостол вспоминал так: на вопрос «Господи! Что мне делать?» Христос ответил: «Встань и иди» (Деян 22,10).

«Двигайся, говорит Иисус, обращаясь к каждому из нас и к нашему стремлению к единству. Давайте же во имя Христа воспрянем от нашей усталости и привычек и пойдем дальше, вперёд, ибо этого желает Господь: Он хочет, чтобы мир уверовал (см. Ин 17,21). Будем же молиться и идти дальше, ведь именно этого хочет от нас Бог».