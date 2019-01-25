Экуменическое богослужение прошло в главном храме Преображенской епархии (+ ФОТО)

В завершение Недели молитв о единстве христиан (18-25 января) в новосибирском Кафедральном соборе Преображения Господня состоялось традиционное экуменическое богослужение с участием священнослужителей и верных мирян Католической Церкви, нескольких Лютеранских Церквей, принадлежащих к различным юрисдикциям, общины христиан Веры Евангельской и еще ряда протестантских конфессий. Русская Православная Церковь на этот раз была представлена мирянами, пришедшими по собственной инициативе.

Тексты Молитвы о единстве христиан в этом году были подготовлены исповедниками Христа из Индонезии.

Индонезия – это огромная страна в Юго-Восточной Азии с населением в 265 миллионов человек, 86% которых исповедуют ислам. Однако 10% индонезийцев – христиане различных конфессий, принадлежащие к тому же в различным этническим группам. Ситуация религиозного меньшинства и в не меньшей степени – характерные для многих развивающихся стран социальные проблемы коррупции и общественного неравенства, пробуждают в христианских общинах сознание собственного глубинного единства, желание, следуя призыву Христа «да будут все едино» (Ин 17,21), стать свидетелями живого единства в многообразии, а также понимание своего долга противостоять социальному злу, что подразумевает борьбу с конкретными проявлениями несправедливости и оказание помощи ее жертвам. Отсюда – предложенный в этом году для Молитвы о христианском единстве девиз: Искренне стремитесь к праведности (Втор 16,18-20). Христиане Индонезии также стремились заново открыть для себя в том же тексте из Книги Второзакония дух празднования, одушевлявший древнее израильское общество. В упомянутых библейских стихах речь идет о назначении судей, и это – неслучайно: существует прямая и жизненно важная связь между совместными торжествами и справедливостью.

Модератором встречи был бессменный организатор подобных мероприятий отец Коррадо Трабукки, OFM, отвечающий в Преображенской епархии за экуменическое служение, а сам молебен о единстве христиан в католическом Кафедральном соборе столицы Сибири возглавили генеральный викарий Преображенской епархии отец Андрей Ферко и пастор Евангелическо-Лютеранской Церкви Виталий Моор (Томск).

Они же обратились к присутствующим со словом проповеди.

Священнослужитель Лютеранской Церкви, подробно прокомментировав зачитанный текст из Книги Второзакония (16,11-20) и следующие из него для нас нравственные уроки, затем, в частности, сказал:

«В современном христианстве существуют различные конфессии, различные ветви, различные традиции. Но ежегодно мы собираемся в конце января все вместе, чтобы обратить внимание на то, а лучше сказать, на Того, Кто нас объединяет. И у подножия Креста, под Распятым Иисусом, мы молимся сегодня с надеждой, с верой в Его силу, силу Христа, прощающего и исцеляющего нас. Мы молим Его о благодати, о поддержке в борьбе с несправедливостью в каких бы проявлениях она ни встречалась на нашем жизненном пути… Ведь мы ежедневно сталкиваемся с несправедливостью: в семье, на работе, на улице…. Но мы верим в Господа Иисуса Христа, Который уже однажды помог нам раз и навсегда, Который и теперь с нами, Который дает нам силу. Он – наш Защитник, спешащий нам на помощь всякий раз, когда мы имеем дело с несправедливостью. Особенно, если мы искренне стремимся к праведности, прилагаем усилия, чтобы внести ее в мир в том непосредственном окружении, в котором находимся. Пусть мы принадлежим к разным Церквам, к разным конфессиям, но в этом мы едины. И посеянные нами малые зерна принесут обильные плоды».

Со своей стороны, о. Андрей Ферко, кратко остановившись на истории происхождения межконфессиональной молитвы о христианском единстве, указал затем на ее главные особенности. Во-первых, сам предмет этой молитвы превосходит наши человеческие способности и возможности. А во-вторых, безмерно ценным является ее практическое значение. Здесь о. Андрей процитировал православного Патриарха Антиохийского Игнатия IV, однажды сказавшего: «Все наши разделения весьма мешают тому, чтобы Христос был узнаваем в этом мире». В современных условиях стремление к христианскому единству не может иметь ничего общего со слиянием или поглощением одних другими. Оно не имеет ничего общего и с «дружбой по интересам», подобной той, что была во времена строительства Вавилонской башни. Это единство становится возможным у подножия Креста, там, где царят истина и любовь. Так понятое единство отнюдь не исключает различий. Ведь на самом деле разделения возникают вовсе не там, где есть различия, а там, где недостает любви.

В дальнейшем ходе богослужения его участники приняли на себя обязательство следовать путями справедливости, милосердия и единства, обменялись приветствиями мира, совместно прочитали Никео-Константинопольский Символ веры и молитву «Отче наш», вознесли общую молитву о Церкви и о нуждах всего человечества.

А чтобы сделать стремление к праведности, справедливости и миру более практическим и конкретным, каждому было предложено выполнить личное задание: записать на двух листочках свое постановление в этой связи. Один такой листочек следовало оставить себе «на память», а другой – опустить в корзинку, которая затем была помещена к подножию Распятия.

После заключительного благословения был сделан общий снимок, а перед тем молящиеся разобрали листочки из корзинки. Теперь участникам экуменического богослужения предстоит сделать «домашнюю работу»: помолиться за того человека, чей листочек им достался, и в указанных на этом листочке намерениях.



Фоторепортаж ТВ «Кана»: