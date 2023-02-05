Экуменический молебен. Папа: возлюбим друг друга от чистого сердца (+ ФОТО)

«Стремиться к братскому единству» призвал Папа Франциск, обращаясь к христианам различных деноминаций на экуменическом молебне, состоявшемся в Джубе 4 февраля в ходе апостольского визита в Южный Судан. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец совершил богослужение у мавзолея национального героя Южного Судана Джона Гаранга вместе с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби и модератором Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии Иэном Гриншилдсом. Идея совместного паломничества мира в эту самую молодую страну мира возникла в 2019 году во время духовных упражнений в Ватикане.

«Только что мы вознесли к небесам множество молитв об этой стране», – сказал Папа, сославшись на ходатайственные прошения о Божьем заступничестве и милосердии к Южному Судану: «Молиться – это первое и самое важное дело, к которому мы призваны как христиане, чтобы хорошо трудиться и иметь силу идти вперед. Подумаем об этом», – предложил Папа.

Без молитвы к Иисусу, «Князю мира», стремление христианских общин к солидарности и миру было бы тщетным, ибо все, что мы делаем для других и чем делимся с другими, – это бескорыстный дар, который мы получаем от Христа, пояснил Святейший Отец. Напомнив важный эпизод из истории избранного народа – переход через Красное море, – Папа сравнил эту ситуацию с первыми шагами Южного Судана, одолеваемого с одной стороны разрушительными наводнениями, а с другой – ожесточенной войной. В тот момент Моисей говорил народу: «Не бойтесь, стойте – и увидите спасение Господне». Свою уверенность Моисей черпал из послушания Господу, из молитвы к Нему, – именно так патриарх сумел привести народ от угнетения к свободе. Молитва заступничества характеризовала жизнь Моисея (см. Исх 32,11-14), и прежде всего мы, пастыри святого Народа Божия, сказал Папа, призваны к ходатайству. Будем молиться усердно и единодушно, дабы Южный Судан, как Народ Божий в Писании, «достиг земли обетованной», мог распоряжаться своей плодородной землей и исполнился обещанного, но, к сожалению, все еще не достигнутого мира.

Иисус желает, чтобы мы действительно были миротворцами, чтобы Его Церковь была не только знаком глубокого единства с Богом, но и единства всего человеческого рода. Мир Господень – это «не просто перемирие между конфликтами, но братское общение, которое происходит от единения, а не поглощения; от прощения, а не подавления; от примирения, а не навязывания».

Святейший Отец призвал верующих: «Давайте поможем друг другу донести до общества весть о мире и распространять в нем учение Иисуса о ненасилии, дабы в тех, кто исповедует себя верующими, не осталось места для культуры, основанной на духе мести; дабы Евангелие было не просто красивым религиозным повествованием, но пророчеством, которое реализуется в истории».

В Южном Судане на протяжении десятилетий христианские общины продвигают пути примирения, отметил далее Папа и поблагодарил христиан страны за «яркое свидетельство веры», которое сильнее исторических разделений. «Прекрасно, что посреди стольких конфликтов христианская принадлежность никогда не разобщала население, а была и остается фактором единства».

На этом пути к единству важно помнить о своих предшественниках: нужно подхватить эстафету, чтобы «ускорить достижение цели – полного и зримого общения», призвал Папа. Мы приближаемся к единству, когда любовь конкретна, когда вместе мы помогаем израненным и отверженным. «Вы уже делаете это во многих областях, особенно в здравоохранении, образовании, благотворительности: сколько неотложной и незаменимой помощи вы оказываете людям! Спасибо вам за это. Продолжайте в том же духе: оставайтесь не конкурентами, но членами семьи; братьями и сестрами, которые через сострадание к страждущим, возлюбленным Иисуса, воздают славу Богу и свидетельствуют о единстве, которого Он желает».

Завершая речь, Епископ Рима сказал: «Возлюбленные, я и мои братья приехали как паломники к вам, к святому Народу Божьему, находящемуся на пути. Несмотря на физическое расстояние, мы всегда будем рядом с вами. Давайте начинать каждый день с молитвы друг за друга и друг с другом, в совместных трудах, как свидетели и посредники мира Иисуса, пребывая на одном пути, делая конкретные шаги милосердия и единства. Возлюбим друг друга от чистого сердца (см. 1 Петр 1,22)».