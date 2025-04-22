Соболезнования духовного лидера мусульман РФ в связи с кончиной Папы Франциска

От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и всего нашего духовенства приношу глубокие соболезнования Святому престолу и всему христианскому миру в связи с завершением земной жизни главы Римско-Католической Церкви Папы Франциска.

Будучи человеком мира, Папа Франциск поставил в центр своего служения гуманистический аспект христианского вероучения, последовательно проповедуя человеколюбие и общечеловеческое братство. Мне дороги воспоминания о нашей встрече с Папой Франциском в городе Астана в 2022 году, когда Его Святейшество, не колеблясь, присоединился к моему предложению о совместной мольбе Всевышнему о человечестве и мире. Памятными визитами на Аравийский полуостров и в другие части исламского мира, подписанием в Абу-Даби декларации «О человеческом братстве во имя мира и мирного сосуществования», изданием энциклики «Все братья» (Fratelli tutti) он оставил глубокий положительный след в истории исламско-христианских отношений и межрелигиозного общения в целом. Историкам будущего еще предстоит объемно изучить и воздать по заслугам великому проповеднику и духовному лидеру, однако уже сейчас мы можем говорить о том, что усопший понтифик был человеком братского диалога и сердечной мягкости, проповедником милосердия, сострадания и любви к ближнему. Таким он останется в наших сердцах.



Главный муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации

Источник: dumrf.ru

Фото: Евгений Биятов / Sputnik