Духовное завещание Папы Франциска

Вечером 21 апреля Зал печати Святейшего Престола обнародовал духовное завещание Папы Франциска. Документ на итальянском языке, составленный Хорхе Марио Бергольо в Доме Святой Марфы 29 июня 2022 года, гласит:



Miserando atque Eligendo

Во имя Пресвятой Троицы. Аминь.

Чувствуя приближение заката моей земной жизни и питая живую надежду на Жизнь Вечную, я хочу указать в завещании лишь то, что касается места моего погребения.

Я всегда вверял свою жизнь и священническое и епископское служение Матери Господа нашего, Пресвятой Марии. Поэтому я прошу, чтобы мои бренные останки покоились в ожидании дня воскресения в Папской базилике Санта-Мария-Маджоре.

Я желаю, чтобы мой последний земной путь завершился именно в этом древнем богородичном святилище, куда я приходил на молитву в начале и в конце каждой апостольской поездки, чтобы с упованием вверить свои намерения Непорочной Матери и поблагодарить Её за нежную и материнскую заботу.

Я прошу, чтобы моя гробница была подготовлена в нише в боковом проходе между часовней Паулина (часовней Salus Populi Romani) и часовней Сфорца вышеупомянутой Папской базилики, как указано в приложении.

Усыпальница должна быть в земле, простой, без особых украшений и с единственной надписью: Franciscus.

Расходы на подготовку моего погребения будут покрыты из суммы пожертвований, которую я распорядился перевести в Папскую базилику Санта-Мария-Маджоре и о которой я дал соответствующие указания монсеньору Роландасу Макрицкасу, чрезвычайному комиссару Либерийского капитула.

Да воздаст Господь заслуженную награду тем, кто любил меня и продолжает молиться обо мне. Страдания, которые проявились на последнем этапе моей жизни, я жертвую Господу ради мира во всём мире и братства между народами.



Дом Святой Марфы, 29 июня 2022 г.

ФРАНЦИСК

Источник: русская служба Vatican News