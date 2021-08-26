Дом, в котором родился Иоанн Павел I, вновь открыт для посетителей

Дом в коммуне Канале-д’Агордо на севере Италии, где родился Папа Лучани (Иоанн Павел I), после временного закрытия вновь доступен для паломников и посетителей.

Как сообщает Avvenire, 26 августа 2021 года постулатор беатификационного процесса кардинал Беньямино Стелла вместе с ординарием епархии Беллуно-Фельтре епископом Ренато Марангони и в сослужении многочисленных священников совершит торжественную Мессу по случаю 43-й годовщины избрания «дона Альбино» (как его до сих пор называют жители деревни) на Папский Престол.

Процесс беатификации Иоанна Павла I продолжается с 2003 года.

Кардинал Стелла, который до недавнего времени был префектом Конгрегации духовенства, сам родом из расположенной в 80 км от Канале-д’Агордо коммуны Пьеве-ди-Солиго и является большим поклонником Иоанна Павла I.

После скоропостижной кончины Павла VI от сердечного приступа 6 августа 1978 г. кардинал Альбино Лучани принял участие в конклаве, на котором 26 августа был избран его преемником.

Он стал первым Епископом Рима, получившим два имени, желая таким образом почтить память двух своих великих предшественников, ныне святых: Иоанна XXIII и Павла VI.

Альбино Лучани был Папой Римским всего 33 дня. Это один из кратчайших понтификатов за всю историю папства. 28 сентября 1978 года Иоанн Павел I внезапно скончался — также от сердечного приступа.

За неизменно жизнерадостное выражение лица, доброту и радушие по отношению к людям его называли «улыбающийся Папа» (Il Papa del Sorriso).