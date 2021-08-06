Для посещения Музеев Ватикана потребуется Green Pass

Для посещения Музеев Ватикана потребуется Green Pass

Август 06, 2021

С 6 августа для посещения Ватиканских музеев, в соответствии с итальянским законодательством, потребуется предъявить так называемый цифровой зелёный сертификат .

Процедуры и правила посещения музеев и садов Ватикана изменились в соответствии с правилами, действующими для борьбы с чрезвычайной ситуацией, вызванной коронавирусом.

Начиная с пятницы 6 августа – и до дальнейших распоряжений – доступ в и во все связанные с ними зоны будет разрешен только лицам, имеющим так называемый цифровой зелёный сертификат COVID-19 ( или эквивалентный сертификат), сообщает пресс-служба Ватиканских музеев. Помимо предъявления сертификата в цифровом или бумажном формате, сотрудники музеев могут также запросить документ, удостоверяющий личность посетителя. Это правило распространяется и на ранее забронированные билеты для посещения Музеев Ватикана.

Кроме того, Дирекция музеев напоминает о том, что в понедельник 16 августа Ватиканские и сады будут закрыты для публики; посещения музеев в последнее воскресенье месяца также приостановлены. Условие обязательного бронирования визита он-лайн на официальном сайте Ватиканских музеев остается в силе.

Источник: Vatican News

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