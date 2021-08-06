Для посещения Музеев Ватикана потребуется Green Pass
С 6 августа для посещения Ватиканских музеев, в соответствии с итальянским законодательством, потребуется предъявить так называемый цифровой зелёный сертификат COVID-19.
Процедуры и правила посещения музеев и садов Ватикана изменились в соответствии с правилами, действующими для борьбы с чрезвычайной ситуацией, вызванной коронавирусом.
Начиная с пятницы 6 августа – и до дальнейших распоряжений – доступ в Музеи Ватикана и во все связанные с ними зоны будет разрешен только лицам, имеющим так называемый цифровой зелёный сертификат COVID-19 (Green Pass или эквивалентный сертификат), сообщает пресс-служба Ватиканских музеев. Помимо предъявления сертификата в цифровом или бумажном формате, сотрудники музеев могут также запросить документ, удостоверяющий личность посетителя. Это правило распространяется и на ранее забронированные билеты для посещения Музеев Ватикана.
Кроме того, Дирекция музеев напоминает о том, что в понедельник 16 августа Ватиканские музеи и сады будут закрыты для публики; посещения музеев в последнее воскресенье месяца также приостановлены. Условие обязательного бронирования визита он-лайн на официальном сайте Ватиканских музеев остается в силе.
Источник: Vatican News
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