Накануне учебного года директор Католической школы в Новосибирске обратился с просьбой о помощи (ВИДЕО)
Перед началом нового учебного года директор Католической школы Рождества Христова в Новосибирске о. Коррадо Трабукки, OFM, обратился к настоятелям приходов всех российских епархий и ко всем католикам с просьбой о посильной помощи.
Дорогие друзья!
Приближается 1 сентября, а это значит, что, как и каждый год, в России начнут свою работу школы.
И Католическая школа в Новосибирске тоже в очередной раз продолжит свой путь.
Я хотел всех вас поблагодарить за всё, что вы делали и делаете для нашей школы — для католической школы, а это значит, что все католики в России имеют радость помогать и знать, что у нас школы католические существуют и работают.
Школа для детей значит очень много: это – воспитание, это – жизнь!
Поэтому, как обычно, я хотел бы попросить у вас посильной помощи на новый 2021-2022 учебный год.
Мир и добро!
Реквизиты для благотворителей:
Частное общеобразовательное учреждение «Католическая школа»,
г. Новосибирск, ул. Беловежская, 6;
ИНН 5403124488;
КПП 540301001;
р/с 40703810300080000067;
Ф-л Сибирский ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»;
к/с 30101810250040000867;
БИК 045004867;
ОГРН 1025401314322;
ОКТМО 50701000
В назначении платежа необходимо указать: пожертвование!
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