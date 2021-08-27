Накануне учебного года директор Католической школы в Новосибирске обратился с просьбой о помощи (ВИДЕО)

Перед началом нового учебного года директор Католической школы Рождества Христова в Новосибирске о. Коррадо Трабукки, OFM, обратился к настоятелям приходов всех российских епархий и ко всем католикам с просьбой о посильной помощи.

Дорогие друзья!

Приближается 1 сентября, а это значит, что, как и каждый год, в России начнут свою работу школы.

И Католическая школа в Новосибирске тоже в очередной раз продолжит свой путь.

Я хотел всех вас поблагодарить за всё, что вы делали и делаете для нашей школы — для католической школы, а это значит, что все католики в России имеют радость помогать и знать, что у нас школы католические существуют и работают.

Школа для детей значит очень много: это – воспитание, это – жизнь!

Поэтому, как обычно, я хотел бы попросить у вас посильной помощи на новый 2021-2022 учебный год.

Мир и добро!

Реквизиты для благотворителей:

Частное общеобразовательное учреждение «Католическая школа»,

г. Новосибирск, ул. Беловежская, 6;

ИНН 5403124488;

КПП 540301001;

р/с 40703810300080000067;

Ф-л Сибирский ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»;

к/с 30101810250040000867;

БИК 045004867;

ОГРН 1025401314322;

ОКТМО 50701000

В назначении платежа необходимо указать: пожертвование!