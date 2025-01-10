«Дипломатия надежды» была в центре новогодней аудиенции Папы Франциска для послов из разных стран (+ ФОТО)

Традиционная новогодняя встреча Папы Франциска с послами, аккредитованными при Святейшем Престоле, состоялась 9 января. Из-за простуды Папы большую часть речи зачитал один из его ассистентов монсеньор Чампанелли, передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к дипломатам, Папа напомнил, что политика является «высшей формой милосердной любви». Затем он перечислил события, важные для ватиканской дипломатии, которые ознаменовали ушедший 2024 год. В особенности Папа отметил договоренности с Буркина-Фасо и Чехией, свои поездки по азиатским странам и подготовку к Юбилею. Останавливаясь на этом последнем событии и поблагодарив власти Италии и Рима, Папа Франциск пояснил суть Юбилея, сославшись на слова пророка Исайи, приведенные евангелистом Лукой: Христос пришел «благовествовать нищим… исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Эту цель пришествия Мессии Папа применил к миссии дипломатов, говоря о «дипломатии надежды».

К сожалению, констатировал Папа, прошедший год был отмечен многочисленными конфликтами и терактами, чувством страха и недоверия к ближнему и к будущему.

«Все это отягчается созданием и распространением фейковых новостей. Они не просто искажают реальное положение вещей, но в конечном счете коверкают совесть, приводя к ложному восприятию реальности и порождая атмосферу подозрительности, подпитывающую ненависть, наносящую ущерб безопасности людей и компрометирующую общественное сожительство и стабильность целых наций».

Атмосфера нестабильности побуждает создавать новые барьеры и новые границы. В этом контексте задача дипломатии заключается в «содействии диалогу со всеми, включая самых «неудобных» собеседников или же тех, чье участие в переговорах считается нелегитимным». Это единственный путь к тому, чтобы разорвать цепи ненависти и мести, подчеркнул Папа Франциск и пояснил далее, что он подразумевает под выражением «дипломатия надежды».

Во-первых, дипломатия надежды должна быть «дипломатией истины», которая основывается на всем понятном языке: общение может иметь успех только если собеседники используют понятные и точные слова, «простой, ясный и согласованный язык».

«В этом смысле особенно тревожит попытка манипулировать многосторонними документами, изменяя значение терминов или интерпретируя в одностороннем порядке содержание трактатов о правах человека – с тем, чтобы продвигать идеологии, которые разобщают и попирают ценности и веру народов. Речь идет о самой настоящей идеологической колонизации».

Приводя примеры такой идеологической колонизации, Святейший Отец отметил распространение «культуры отмены», не терпящей различий, а также то, что называют «правом на аборт»: оно противоречит самому праву на жизнь и отменяет все права человека.

Папа констатировал неспособность международных организаций исполнять свои функции и призвал вернуться к «духу Хельсинки», создав пространство встречи и диалога для разрешения конфликтов. Он отметил, что в последнее время некоторые международные организации больше напоминают «клубы единомышленников», не допускающие никакого инакомыслия.

Дипломатия надежды – это также «дипломатия прощения», пояснил далее Папа. Она способна восстанавливать отношения, разорванные насилием и ненавистью.

«Мое пожелание на этот 2025 год – это чтобы всё международное сообщество приложило усилия прежде всего для прекращения войны, которая уже почти три года орошает кровью многострадальную Украину и которая привела к колоссальному числу жертв, включая многих гражданских лиц».

Папа возобновил призыв к прекращению огня и освобождению израильских заложников в Газе и затем напомнил, что «война подпитывается постоянной гонкой все более изощрённых и разрушительных вооружений». И хотя международное сообщество на первый взгляд борется за соблюдение международного гуманитарного права, неуспех этой борьбы вызывает вопросы. Если мы забываем о священном характере жизни, это право никогда не сможет быть реализовано. Каждый должен стать ремесленником мира, строить по-настоящему мирные общества, где «законные политические различия, но также различия социальные, культурные, национальные и религиозные – это богатство, а не источник ненависти и разобщенности».

«На самом деле не может быть подлинного мира без гарантии религиозной свободы, которая подразумевает уважение к совести индивидуумов и возможность публично выражать свою веру и принадлежность к определенной общине. В этом смысле особое беспокойство вызывают растущие проявления антисемитизма, которые я решительно осуждаю и которые охватывают все большее число еврейских общин в мире».

Папа упомянул и о более «деликатных» формах ограничения религиозной свободы, которые фактически лишают верующих и их группы права на свободу вероисповедания.

Дипломатия надежды, добавил Папа, – это также «дипломатия свободы», стремящаяся к упразднению всех форм рабства, и «дипломатия справедливости»: поясняя ее суть, Папа вновь призвал к отмене смертной казни во всех странах и упомянул об «экологическом долге» благополучных стран перед Югом планеты.