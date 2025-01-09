Дети из новосибирских приходов — на совместном отдыхе во время зимних каникул (+ ФОТО)

С 3 по 6 января 2025 года на территории Пастырского центра «Вифлеем», расположенного в живописном посёлке Мочище под Новосибирском, для детей и молодежи из католических приходов прошли традиционные «Каникулы с Богом».

За организацию зимнего школьного лагеря отвечала сестра Екатерина Зернова SJE, которой помогали несколько активных молодых прихожан Кафедрального собора Преображения Господня.

Модератором встречи стал отец Александр Деппершмидт, который, несмотря на сильную занятость в должности эконома Преображенской епархии, нашел также время побыть наставником в духовной жизни ребят: он регулярно служил св. мессы и вёл конференции. Главной темой нынешнего зимнего лагеря были святые таинства Церкви.

За время пребывания на «Каникулах с Богом» ребята, несмотря на ощутимую разницу в возрасте и не всегда совпадающие интересы, смогли найти общий язык и прекрасно поладить друг с другом, совмещая весёлый досуг с осмысленной духовной работой.

Проведение подобных мероприятий способствует воспитанию веры у юных католиков и укреплению её у более старших ребят, а также развитию коммуникаций у детей и молодежи.



Михаил Чабанов, участник