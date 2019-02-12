Делегация из Венесуэлы принята в Ватикане

11 февраля делегация из Венесуэлы посетила Госсекретариат Ватикана. В ходе встречи была подтверждена близость Святейшего Отца к венесуэльскому народу, в первую очередь к тем, кто страдает. Стороны подчеркнули необходимость и безотлагательность справедливого и мирного решения для выхода из кризиса при условиях соблюдения прав человека и блага всех жителей страны, во избежание кровопролития.

Комментируя обстановку и перспективы в Венесуэле, вице-президент и секретарь Папской комиссии по Латинской Америке Гусман Каррикири Лекур заявил, что «основная задача – это избежать кровопролития. Любые насильственные репрессии народных манифестаций или попытки иностранного военного вмешательства были бы худшим из возможных решений».

Церковь – отметил представитель Папской комиссии – «в силу свойственной ей миссии готова облегчить диалог или переговоры, включая посредничество, если будут созданы разумные, реалистичные условия, открытые для позитивных результатов». Следует принимать во внимание гипотезу о том, что просьба о посредничестве со стороны режима объясняется его «изоляцией изнутри и снаружи, и ему нужно выиграть время, на самом же деле им не движет искреннее намерение помочь стране». Именно поэтому, считает Гусман Каррикири, для Папы Франциска так важен «консенсус обеих сторон» в просьбе о помощи. Этот консенсус подразумевает «открытие гуманитарных каналов для ответа на нужды населения и облегчения страданий; назначение свободных и прозрачных выборов в скорейшие и реалистичные сроки; признание Национальной ассамблеи, контролируемой оппозицией; освобождение политзаключенных и прекращение насилия и репрессий».

Для Венесуэлы сейчас главное – это создать «правительство национального единства, которое бы заслуживало доверия и при народном консенсусе открыло путь надежде, миру и реконструкции страны».

Ольга Сакун

Источник: Vatican News