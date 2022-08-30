Делегации из 60 стран посетят съезд лидеров религий в Нур-Султане в сентябре

В VII съезде лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана в середине сентября примут участие делегации из 60 стран, сообщила пресс-служба МИД республики.

Съезд пройдет в Нур-Султане 14-15 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 100 делегаций, в том числе представители ислама, христианства, иудаизма, синтоизма, буддизма, зороастризма, индуизма и других религий, передает Интерфакс.

Среди гостей — Папа Римский Франциск, верховный имам египетского университета «Аль-Азхар» д-р Ахмад Аль-Тайиб, Патриарх Иерусалимский Феофил III, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Иосиф и другие религиозные лидеры, а также представители ряда международных организаций.

Тема нынешнего съезда обозначена как «Роль лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период».

В рамках форума будут организованы четыре секционных заседания, включающие в себя вопросы о роли религий в укреплении духовных и нравственных ценностей, образования и религиоведения в содействии мирному сосуществованию религий, противодействии экстремизму, радикализму и терроризму, особенно на религиозной почве, и вклада женщин в благополучие и устойчивое развитие общества.