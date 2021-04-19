«Данте в соборе»

«Данте в соборе»: так называется культурный проект, приуроченный к 700-летию со дня смерти «Высочайшего поэта». Подробности сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В течение мая этого года у главного алтаря Миланского кафедрального собора будет полностью прочитана «Божественная комедия» Данте Алигьери.

Идея этого необычного мероприятия принадлежит протопресвитеру Миланского собора монсеньору Джанантонио Боргоново и коллегии пресвитеров собора. Её осуществлению содействовали Амвросианская библиотека и Достопочтенная фабрика Миланского собора – организация, занимающаяся сохранением и продвижением его культурного наследия. Начинание финансово поддержал банк Intesa San Paolo и компания Retelit.

Чтение «Божественной комедии» будет сопровождаться музыкой в исполнении артистов оркестра театра «Ла Скала». В проекте примут участие и учащиеся Малого театра Милана.

Организаторы надеются, что это важное событие будет предвестником культурного возрождения города после долгого перерыва, вызванного пандемией.