«Данте в соборе»

«Данте в соборе»

Апрель 19, 2021

« в соборе»: так называется культурный проект, приуроченный к 700-летию со дня смерти «Высочайшего поэта». Подробности сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В течение мая этого года у главного алтаря Миланского кафедрального собора будет полностью прочитана «Божественная комедия» Данте Алигьери.

Идея этого необычного мероприятия принадлежит протопресвитеру Миланского собора монсеньору Джанантонио Боргоново и коллегии пресвитеров собора. Её осуществлению содействовали Амвросианская библиотека и Достопочтенная фабрика Миланского собора – организация, занимающаяся сохранением и продвижением его культурного наследия. Начинание финансово поддержал банк Intesa San Paolo и компания Retelit.

Чтение «Божественной комедии» будет сопровождаться музыкой в исполнении артистов оркестра театра . В проекте примут участие и учащиеся Малого театра Милана.

Организаторы надеются, что это важное событие будет предвестником культурного возрождения города после долгого перерыва, вызванного пандемией.

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