COVID-19 обнаружен уже у одиннадцати швейцарских гвардейцев

Новой коронавирусной инфекцией уже заражены одиннадцать швейцарских гвардейцев. После того, как несколько дней назад было обнаружено четыре случая заражения, дополнительно стало известно еще о семи. Об этом сообщает пресс-служба Швейцарской гвардии.

Все военные с положительным результатом анализа на COVID-19 находятся в изоляции под наблюдением врача. Также при планировании режима службы гвардейцев были приняты профилактические меры, чтобы исключить риск дальнейшего заражения. Подробнее о ситуации в роте будет сообщено в ближайшие дни, передает Зал печати Святейшего Престола.

Швейцарская гвардия служит Папам Римским с 1506 года. Это единственный в настоящее время вид вооружённых сил Ватикана. Её по праву можно считать старейшей армией мира, сохранившейся до наших дней. Солдаты и офицеры, как записано в уставе, несут службу «по обеспечению личной безопасности Святейшего Отца и его резиденции», контролируя входы в Ватикан. В её составе 135 человек.

Подавать заявку на службу могут только швейцарские граждане; официальный язык гвардии — немецкий. Все они должны быть католиками, иметь среднее образование, пройти обязательную для всех швейцарских мужчин четырёхмесячную службу в армии и иметь положительные рекомендации от светских и духовных властей. Возраст новобранцев — от 19 до 30 лет. Минимальный срок службы — два года, максимальный — 25 лет.