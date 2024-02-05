Чуть-чуть запоздалый, но радостный «юбилейный» подарок для Католической гимназии в Томске

В апреле прошлого 2023 года свой юбилей отмечала Католическая гимназия г. Томска. Нашей гимназии, созданной верующими мирянами томского прихода в содружестве со светскими коллегами-специалистами, исполнилось 30 лет.

Этот серьёзный юбилей мы отмечали очень торжественно. Была благодарственная Месса, которую возглавил Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт SJ. Вместе с ним служили другие священники из епархии, в том числе собратья Отца епископа, т.е. отцы иезуиты, которые уже более десяти лет заботятся и отвечают (как в финансовом, материальном, так и в воспитательном, духовном смысле) за нашу гимназию.

На Мессе и на приготовленной учениками программе в спортзале школы присутствовали также приглашённые гости, которые поздравляли всех причастных, а также принесли с собой подарки. Коллектив гимназии поздравляли представители администрация города и района, руководители областного и городского департаментов образования, представители от Русской Православной Церкви, спонсоры, родители, выпускники и наши друзья.

Отпраздновав юбилей и отдохнув после летних каникул, учителя и ученики гимназии с новыми силами и энтузиазмом начали новый 2023/2024 учебный год. В нынешнем учебном году в томской католической гимназии учатся 192 ученика, включая воспитанников дошкольной группы. Обучение проходит только в первую смену, во вторую смену осуществляется дополнительное образование и внеурочная деятельность.

Несмотря на то, что юбилей уже прошёл, нам преподнесли ещё один – чуть-чуть запоздалый, но очень приятный – подарок. В сфере общего образования Томской области новый учебный год начался с проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, т.е. НОКО.

НОКО является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной информации, а также в целях повышения качества их деятельности.

Совокупность используемых методов сбора и обобщения данных позволила получить информацию по следующим критериям:

— открытость и доступность информации об образовательной организации;

— удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организаций;

— комфортность условий предоставления услуг;

— доступность услуг для инвалидов;

— доброжелательность, вежливость работников образовательной организации.

Данная оценка была проведена в 274 образовательных организациях Томской области.

Более тридцати с половиной тысяч родителей оценили качество созданных образовательных условий в муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях региона.

По результатам проводимой оценки наша Католическая гимназия имеет 100-процентный результат качества.

Из всех образовательных организаций Томской области только 11 имеют такую высокую оценку.

Поздравляем нашу замечательную гимназию с таким отличным результатом!



Администрация НОУ «Католическая гимназия г. Томска»