Что сказал Папа Пий XII на завершение Второй мировой войны

Прошло 75 лет с момента капитуляции нацистской Германии и окончания Второй мировой войны в Европе. Официальный документ об окончательном прекращении боевых действий был подписан в ночь с 8 на 9 мая в Берлине. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Среди множества вопросов и надежд закрылась трагическая страница истории, унеся с собой более пятидесяти миллионов человеческих жизней. Во многих странах окончание тяжёлой войны встречали перезвоном колоколов, ликующие толпы заполнили улицы и площади. После капитуляции Германии Папа Римский Пий XII выступил на волнах Радио Ватикана со специальным обращением, в котором выразил искреннюю надежду на воскресение «создателей и ремесленников новой и лучшей Европы», что перекликается с ситуацией наших дней:

«И нам кажется, что они, павшие, наставляют тех, кто выжил посреди величайшего бедствия, и говорят им: ‘Да восстанут из нашего праха, из наших гробниц и из земли, в которую мы были брошены подобно пшеничным зёрнам, создатели и ремесленники новой и лучшей Европы, новой и лучшей вселенной, основанной на сыновнем страхе Божьем, на верности Его святым заповедям, на уважении человеческого достоинства, на священном принципе равенства прав всех народов и всех государств, больших и малых, слабых и сильных’» (Из радиопослания Папы Римского Пия XII 9 мая 1945 г.).