Бывший секретарь двух Пап стал нунцием в Марокко

Папа Франциск назначил архиепископа Альфреда Шуереба Апостольским нунцием в Королевстве Марокко. В 2007-2014 гг. мальтийский прелат был личным секретарем двух понтификов: сначала Бенедикта XVI, а затем Франциска, пишет «Благовест-инфо».

Альфред Шуереб родился 14 октября 1958 года на Мальте. В 1984 стал священником, после чего продолжил учебу в Риме. В 1991 был назначен секретарем ректора Латеранского университета в Риме, в 1995 году поступил на работу в Госсекретариат Ватикана.

С 2000 году служил в Префектуре Папского дома, в 2003-м был возведен в достоинство почетного прелата. В 2007 году, через два года после смерти Иоанна Павла II, Папа Бенедикт XVI назначил его своим вторым личным секретарем (мальтийский прелат сменил на этом посту поляка Мечислава Мокшицкого, ныне – латинского архиепископа Львовского). В 2009 году монс. Шуереб вступил в Мальтийский орден.

После отставки Папы Ратцингера в 2013 году Папа Бергольо оставил Шуереба на посту секретаря, а также назначил его главой комиссии по реформе Института религиозных дел (ватиканского банка).

В 2014 году Шуереб возглавил вновь созданный секретариат по экономическим делам и оставил пост папского секретаря. Вместе с австралийским кардиналом Джорджем Пеллом мальтийский прелат принимал активное участие в экономических реформах внутри Римской курии.

В 2018 году Папа Франциск назначил монс. Шуереба нунцием в Корее и Монголии, лично рукоположив его во архиепископа. В июне 2023 года, за несколько месяцев до папского визита в Монголию, он был снят с этого поста и полгода оставался без должности.

На посту нунция в Марокко Шуереб станет преемником архиепископа Вито Ралло, служившего в Рабате с 2015 года.