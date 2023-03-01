Большинство британцев выступают против идеи «гендерно-нейтрального» Бога

Две трети британцев выступают против планов Англиканской Церкви рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

По замыслу проекта Церкви, священники могут перестать использовать местоимения «он» и «его» при обращении к Богу или даже убрать фразу «Отче наш» из молитв.

Согласно исследованию, проведенному британской консалтинговой компанией Redfield & Wilton Strategies для издания, 65% респондентов выступают против гендерно-нейтрального обозначения Бога, инициативу поддерживают лишь 15%. При этом поддержка варьируется в зависимости от возраста опрошенных: среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет идею гендерно-нейтрального Бога одобряют 26%, а среди людей от 55 до 64 лет – только 6%.

Ранее издание Guardian сообщало, что Церковь Англии изучает возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога. Об этом рассказал епископ Личфилда доктор Майкл Ипгрейв, заявив, что Церковь исследовала данный вопрос в течение нескольких лет, и этой весной будет рассмотрен проект по гендерному языку.