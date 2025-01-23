Богослужения в рамках Недели молитв о христианском единстве состоялись в Москве

Экуменическое богослужение в рамках Недели молитв о христианском единстве состоялось 21 января в католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Представители различных христианских конфессий вместе молились о мире и единстве. Богослужение возглавил митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци.

В этом году девиз Недели молитв о единстве христиан, которая проходит с 18 по 25 января, – «Веришь ли сему?» (Ин. 11, 26). Это слова из диалога между Иисусом и Марфой, когда Он посетил дом Марфы и Марии в Вифании после смерти их брата Лазаря, как об этом повествует евангелист Иоанн. Материалы для молитв и размышлений были подготовлены монашеской общиной Бозе на севере Италии, они напоминают также о 1700-летии Первого Вселенского собора, которое отмечается в наступившем году.

Перед началом богослужения архиепископ Павел Пецци в сослужении многих священников совершил мессу в интенции Недели молитв о христианском единстве. В проповеди, комментируя слова апостола Павла, который уподобляет надежду «якорю безопасному и крепкому» (Евр. 6,19), архиепископ упомянул о том, как непросто молиться о христианском единстве «в мире, где сегодня бушуют огромные волны». «Но говорить о надежде в Юбилейном году значит найти этот якорь…, а это сам Христос. Он уже реализовал это единство. Надо только решиться: хотим ли мы войти в Его лодку или продолжать в ужасе и тревоге плавать в бурном море», – так архиепископ призвал молиться о единстве.

После мессы в собор на богослужение прибыли: апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни д’Аниелло; митрополит Филиппопольский Нифон, представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси; представители Армянской Апостольской Церкви: иеромонах Габриэль Саргсян и диакон Вартан Погосян; представители Евангелическо-лютеранской Церкви: заместитель епископа, пробст Виктор Вебер и пастор Владислав Телегин; ответственный секретарь Духовного Совета Российского объединённого Союза христиан веры евангельской (пятидесятников; РОСХВЕ) Дмитрий Таранов; пастор Церкви христиан адвентистов седьмого дня Павел Гончар; служитель Российского Союза евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ) Андрей Мурыгин. Богослужение посетил сотрудник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Александр Терентьев.

Во время богослужения звучали гимны прославления в исполнении хора кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, Евангелическо-лютеранского кафедрального собора Святых Петра и Павла и женского хора прихода Святого Григора Просветителя Армянской Католической Церкви. Были зачитаны фрагменты из Ветхого Завета (молитва Манассии, фрагмент из книги Второзакония (Втор.6,4-9)), из апостольских посланий и Евангелия (Ин.11,17-27), из трудов св. Максима Исповедника, а также из проповеди кардинала Йозефа Ратцингера о даре человечности и из буллы Папы Франциска на Юбилейный год. Последнее чтение завершалось напоминанием о «счастливом совпадении» в нынешнем юбилейном 2025 году – Пасха будет праздноваться в один и тот же день Восточными и Западными Церквами. «Пусть это послужит призывом ко всем христианам Востока и Запада сделать решительный шаг к единству в общей дате празднования Пасхи», – этими словами Папы Франциска завершается избранный для богослужения фрагмент из буллы.

Далее архиепископ Павел Пецци произнес проповедь, в которой продолжал развивать тему надежды и единства. «Надежда мала, но именно благодаря ей можно идти вперёд. И это — уже единство, но в пути. Надежда — якорь, ведущий нас к судьбе, к полноте, к полному единству, но мы не в состоянии дойти до него в одиночку», – сказал архиепископ. Трудно надеяться в современном мире – «океане зла», но «Господь возлагает на нас вселенскую миссию: противостоять маргинализации людей и развивать культуру встречи, гостеприимства и интеграции, чтобы свет надежды достиг всех». И в этом служении христиане должны опираться на свое единство, в котором «Христос воссоединяет всех нас и сопровождает всех нас». Напоминая о юбилее Первого Вселенского собора, на котором был принят общий для всех христиан Символ веры, архиепископ отметил: «Если мы встречаемся, если мы признаём тот же самый основной символ нашей веры, то даже если мы живём ещё не в полном общении, по крайней мере мы можем почувствовать, что мы не одиноки, что мы идём вместе».

После этих слов все участники богослужение вместе прочли Символ веры и молитву «отче наш». Богослужение завершилось молитвами о мире и отечестве.



Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»

(Фото: Ольга Дубягина / Cathmos.ru)