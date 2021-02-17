Богослужения Страстной седмицы: рекомендации Святого Престола для епископов

Конгрегация богослужений и дисциплины Таинств обратилась к епископам и епископским конференциям с разъяснением по поводу богослужений Страстной седмицы. Цель документа, подписанного кардиналом Робертом Сара, – помочь епископам в оценке конкретных ситуаций и обеспечении духовного блага пастырей и верных в период продолжающейся пандемии COVID-19. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Пандемия, говорится в документе, «привела к многочисленным изменениям также и в совершении Литургии. Нормы и указания, содержащиеся в литургических книгах, были разработаны для обычных времён, и они не могут полностью применяться в чрезвычайные периоды кризиса… Поэтому епископ, которые занимается урегулированием литургической жизни в своей Церкви, призван принимать рассудительные решения, так чтобы богослужения могли проходить плодотворно для народа Божия и для вверенных ему душ, при соблюдении мер по охране здоровья и предписаний властей, ответственных за общее благо». Далее упоминается Декрет, изданный Конгрегацией по поручению Святейшего Отца 25 марта прошлого года: положения декрета действительны и для этого года, утверждается в документе. Вместе с тем епископов призывают принимать решения в соответствии с конкретной ситуацией в их стране: если в некоторых странах до сих пор действуют жесткие карантинные меры и присутствие верующих в храме невозможно, то в других странах уже возобновляется обычная богослужебная жизнь.

В новом разъяснении подчеркивается, что использование социальных медиа стало большой поддержкой для пастырей и общин во время пандемии, однако наряду с позитивными результатами были выявлены и «проблематичные аспекты». Тем верным, которые не имеют возможности прийти в храм во время Страстной седмицы, рекомендуется отдавать предпочтение трансляции богослужений под предстоятельством епископа.

Во время всех богослужений, по согласованию с епископской конференцией, необходимо обращать внимание на некоторые жесты и моменты, требующие соблюдения санитарных предписаний. В связи с этим документ отсылает к указаниям, которые содержатся в послании кардинала-префекта Конгрегации «Вернемся с радостью к Евхаристии» от 15 августа 2020 года. Месса освящения мира и благословения елея при необходимости может быть перенесена на другой день; целесообразно участие в ней значительного числа пастырей, служителей и верных. Для Вербного воскресенья, Великого четверга, Страстной пятницы и Навечерия Пасхи остаются в силе прошлогодние предписания.

Документ завершается благодарностью епископам и епископским конференциям за их пастырский отклик на ситуацию, стремительно изменявшуюся в течение года. «Мы осознаем, – сказано в тексте, – что принятые решения не всегда были с легкостью одобрены пастырями и верными мирянами, однако мы знаем, что они были приняты для того, чтобы обеспечить совершение Святых Тайн наиболее эффективным для наших общин способом, при уважении общего блага и общественного здоровья».