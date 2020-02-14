Благотворительная католическая служба Каритас в Казахстане посвящает год социальной ответственности

Благотворительная католическая служба Каритас в Казахстане, вдохновившись «феноменом Греты», посвятила очередной год своего служения защите творения Господня и социальной ответственности, проведению природоохранных мероприятий и дискуссий, сообщает Седмица со ссылкой на Fides.

Отец Гвидо Треззани, директор службы Каритас в Казахстане, выступил с заявлением о целях и проектах организации на новый 2020 год. [Напомним, что Каритас (от лат. caritas – милосердие, жертвенная любовь) – общее название 154 национальных католических благотворительных организаций, действующих в 198 странах и регионах мира и объединенных в международную конфедерацию Caritas Internationalis).

«Новый год начался: для Каритас Казахстана он несет новые начинания, новые вдохновляющие задачи, вызовы, эмоции, новые инициативы, приводит к нам старых и новых друзей, – заявил отец Треззани. – Мы благодарим всех, кто присоединился к нам в 2019 году, и надеемся, что все они и далее смогут помогать нам в этом нашем совместном путешествии». В заметке, направленной в издание Fides, священник-миссионер поясняет, что в новом году особое значение приобретает проблема защиты Творения Господня.

«События последних нескольких месяцев поставили деятельность по охране природы в центр мировых приоритетов, – отмечает священник. – Она развивается не только и не столько в связи с ширящимися дискуссиями о ‘феномене Греты’, но каждый из нас, отрешившись от настойчивых воззваний и лозунгов, невольно приходит к вопросу: ‘А что я сам могу сделать полезного ради экологии в реальной жизни?’. Вот в этом плане для всех нас, сотрудников и добровольцев Каритас Казахстана, было так важно принять участие в конференции, организованной Каритас Азии в Бангкоке в декабре прошлого года, темой которой стали прямые вопросы, поднятые Папой Римским в энциклике Laudato’si. Для такой миссии, как наша, которая делает только самые первые шаги в решении столь грандиозных мировых проблем, это была уникальная возможность ознакомиться с практическим опытом и результатами других организаций Конфедерации, и найти в них вдохновение для наших нынешних и будущих проектов».

Природоохранный проект Каритас Казахстана, осуществляемый в сотрудничестве с брендом одежды Zara, уделяет особое внимание воспитанию социальной ответственности граждан. «На первый взгляд можно подумать, что мир моды очень далек от социальных проблем подобного рода, – отмечает отец Треззани. – К счастью, в нашей жизни всегда находятся обстоятельства, разрушающие подобные стереотипы. Контакты с сотрудниками фирмы Zara начались с простых телефонных разговоров, в которых нам удалось согласовать в общих чертах цели и детали возможного сотрудничества с Каритас Казахстана. Наш проект на этом этапе заключается в том, что мы размещаем коробки для сбора ненужной одежды и обуви в трех магазинах фирмы Zara в Алматы. Добровольцы Каритас затем будут развозить эти предметы одежды нуждающимся малоимущим семьям в этом районе страны. Помимо внутренней ценности проекта как такового, он несет и определенное символическое значение, ибо углубляет посредством конкретных благодеяний взаимное чувство социальной ответственности граждан, воспитывает в них дух взаимопомощи».