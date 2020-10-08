Благотворительная католическая служба «Апостольство моря» переименована в Stella Maris (Морская звезда)

Благотворительная католическая служба «Апостольство моря», помогающая мореплавателям всего мира, переименована в Stella Maris (Морская звезда) – ради преодоления разночтений на разных языках мира, сообщает Седмица.ру со ссылкой на CNA.

В письме капелланам и волонтерам организации, опубликованном пресс-службой Святейшего Престола, префект Дикастерии по содействию целостному развитию человека Бруно Чичери пояснил переименование разнобоем в переводах названия и возникающей «путаницей и недопониманием».

«Отныне «Стелла Марис» станет официальным названием Апостольства Церкви для мореплавателей, – говорится в письме. – Мы вводим и новый логотип нашей благотворительной организации, действующей в 55 странах и духовно окормляющей более миллиона моряков в год. Логотип — это не только красивая наклейка, но и олицетворение нашего единства и общей идентичности».

В своем письме Чичери отметил, что, когда в 1920 году в Глазго, Шотландия, была основана портовая служба Церкви, новая организация получила название Апостольство моря, поскольку возникла по инициативе ​​Апостольства молитвы, всемирного союза, учрежденного во Франции в 1844 году. «С ростом Апостольства в разных портах развивалась наша сеть духовных служб для мореплавателей, и многие называли их «Стелла Марис» (Морская звезда), ибо это название восходит к принятому у мореплавателей имени Богоматери как путеводной звезды, ведущей к Христу».

По мнению Чичери, название Stella Maris лучше, поскольку «имеет больший потенциал для глобального охвата», не нуждается в переводе, «лучше транслитерируется в нелатинские алфавитные системы (такие как кириллица) или даже в иероглифические языковые системы (китайский, японский и другие языки). Все эти языковые системы важны для судоходной отрасли и экипажей судов». «Новый логотип сохраняет все элементы оригинального логотипа, разработанного Питером Ф. Ансоном, – говорит Чичери. – Это якорь как символ спасения, Священное Сердце Иисуса, лучи света в морских волнах и имя, ныне известное во всем мире – Stella Maris».

Благотворительная организация планировала отметить свое столетие всемирным конгрессом в Глазго. В связи с пандемией коронавируса доброжелатели и единоверцы приняли участие в «виртуальном праздновании» 4 октября. Архиепископ Филипп Тарталья отслужил св. Мессу, которая транслировалась в прямом эфире на веб-сайте Stella Maris UK: