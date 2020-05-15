Бенедикт XVI обратился с письмом к польскому епископату по случаю 100-летия со дня рождения святого Папы Иоанна Павла II

15 мая Папа на покое Бенедикт XVI направил письмо польскому епископату по случаю столетнего юбилея со дня рождения своего предшественника, святого Иоанна Павла II. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«Вся жизнь этого Папы Римского была сосредоточена на субъективном принятии объективного центра христианской веры – учения о Спасении – и на том, чтобы помочь принять его другим. Благодаря Воскресшему Христу милосердие Божье охватывает всех, – подчёркивает Папа на покое, – и каждый должен знать, что в конце концов Божье милосердие окажется сильнее нашей слабости».

«Здесь, – отмечает Йозеф Ратцингер, – мы должны найти внутреннее единство послания Иоанна Павла II и фундаментальных намерений Папы Франциска: вопреки некоторым мнениям, Иоанн Павел II никоим образом не является ригористом нравственности. Показывая существенную важность Божественного милосердия, он даёт нам возможность принять моральные требования, предъявляемые к человеку, даже если мы никогда не сможем полностью их удовлетворить. Наши нравственные усилия предпринимаются в свете Божьего милосердия, которое оказывается силой, исцеляющей нашу слабость».