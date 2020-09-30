Белорусские католики опровергли информацию о вмешательстве США в религиозную ситуацию в республике

Епископ Юрий Кособуцкий, генеральный викарий Минско-Могилёвской архиепархии, опроверг сведения о том, что Католическая Церковь в Белоруссии якобы используется внешними силами в политических целях.

«Некоторые СМИ опубликовали информацию, предоставленную главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Это подделка, это ерунда. Он рассказал о каких-то провокациях, о том, что США, ЦРУ и другие организации пытаются использовать Католическую Церковь для подрыва государственного строя в нашей стране.», — сказал монс. Кособуцкий, которого цитирует в среду официальный сайт РКЦ в Республике Беларусь Сatholic.by.

«Это — нелепость полная, фейковая информация, ложь, ничего общего не имеющая с правдой. (…) Это информация, к которой следует относиться с долей иронии», — добавил иерарх.

По его мнению, заявления о попытках внешнего влияния на РКЦ могут быть как-то связаны с её позицией. «Сегодня Церковь в Беларуси говорит правду о ситуации в стране, выступает против насилия, призывает людей к солидарности, к единству, согласию, миру и прощению», — заявил епископ.

Как сообщалось ранее, директор СВР Сергей Нарышкин обвинил США во вмешательстве в религиозную ситуацию в Белоруссии.

«По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Беларуси, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях», — говорилось в заявлении Нарышкина, распространенном пресс-службой СВР во вторник, и которое цитирует сегодня Интерфакс.