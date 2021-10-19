Бельгийская базилика станет межрелигиозным пространством

Базилика Святейшего Сердца в Куанте (Бельгия), воздвигнутая в 30-е годы прошлого столетия в стиле ар-деко и принадлежавшая некоммерческой организации «Областной монумент Святейшего Сердца», перешла в ведение Фонда Базилики мира, возглавляемого епископом Льежа монсеньором Жан-Пьерром Дельвиллем.

Епископ намерен вернуть храму статус действующего, однако это не будет исключительно католическое богослужебное здание: Базилика мира станет межрелигиозным пространством, включающим также помещения для выставок и конференций. Этот проект был выбран епископом из трех предложенных.

В крипте базилики католики смогут проводить богослужения без ограничений, в то время как хоры станут местом для других конфессий и религий. Остальные помещения будут переоборудованы под конференц-залы, офисы и даже квартиры. При этом, пояснил епископ, будет отдан приоритет сохранению облика базилики – ее купола и архитектурного стиля.



Источник: Vatican News