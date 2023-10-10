Бедняк из Ассизи, Игумен земли Русской и День учителя — три темы для праздника в Католической школе францисканцев (+ ФОТО)

Бедняк из Ассизи, Игумен земли Русской и День учителя — три темы для праздника в Католической школе францисканцев (+ ФОТО)

Октябрь 10, 2023

В начале октября в Католической Церкви вспоминали святого Франциска Ассизского, в Православной Церкви — святого Сергия Радонежского, а ещё в России праздновали День учителя.

Святой Франциск и волк…

Ученики Католической школы Рождества Христова г. Новосибирска в минувшую пятницу — 6 октября — все эти три замечательных события объединили в один прекрасный спектакль.

Благодаря приключениям мальчика Сашки, который был грубым и не любил учиться, все присутствующие смогли «повстречаться» со святым Франциском, с братьями-монахами, которые рассказали им о святом Сергии. Также на представлении звучали песни и в адрес учителей.

А накануне, чтобы хорошо подготовиться к этому празднику, учащиеся Католической школы со своими учителями и некоторыми родителями посетили , где служат отцы из Ордена Братьев Меньших ().

Дети смогли познакомится с убранством католического храма, послушали рассказ о знаменитом бедняке из Ассизи и внимательно рассмотрели икону, наглядно описывающую жизнь святого. В заключении каждый смог почувствовать себя ещё и «органистом», ведь ребятам разрешили сыграть несколько нот на настоящем органе. Все были очень счастливы.

По информации от о. Коррадо Трабукки OFM

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