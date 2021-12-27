Беатификация Иоанна Павла I состоится 4 сентября 2022 года

Святейший Отец назначил официальную дату беатификации своего предшественника – Папы Римского Иоанна Павла I. Досточтимый Слуга Божий Альбино Лучани будет причислен к лику блаженных 4 сентября 2022 года.

Процесс канонизации Папы Лучани ведётся с 2003 года. После трёх лет епархиальной фазы акты прибыли в Ватикан: Конгрегация по прославлению святых провела тщательную работу над свидетельствами и документами, и дело было завершено в ноябре 2017 года.

13 октября 2021 года Святейший Отец уполномочил Конгрегацию по прославлению святых обнародовать декрет о признании чуда, произошедшего по ходатайству Папы Иоанна Павла I: исцеление аргентинской девочки в 2011 году в Буэнос-Айресе стало решающим в процессе беатификации венецианского Папы.

26 августа 1978 года Патриарх Венеции Альбино Лучани принял решение называться Иоанном Павлом, объединив в своём имени имена Иоанна XXIII и Павла VI. Его понтификат был одним из самых коротких в истории Церкви: с 26 августа по 28 сентября 1978 года.



Источник: Vatican News