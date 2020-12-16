Барбара Ятта: главный вход в Музеи Ватикана как символ открытости

В это время пандемии и неопределённости массивная дверь, ведущая в Ватиканские музеи, закрыта для публики, но, возможно, именно по этой причине интересно рассказать её историю как символа «открытости», ставшего особым экспонатом среди уникальных Папских коллекций.

7 декабря 1932 года Папа Римский Пий XI возглавил торжественное открытие нового монументального входа в Музеи Святейшего Престола, открытый в стенах Сангалло со стороны проспекта Ватикана. Это стало финальным аккордом процесса, задуманного Папой после подписания 11 февраля 1929 года Латеранских соглашений, санкционировавших рождение Государства Града Ватикан. Частью этого грандиозного замысла стало мудрое и дальновидное решение открыть Музеи Ватикана для всего мира: Папа Ратти, как библиотекарь, прекрасно понимал евангельскую и общечеловеческую ценность хранящихся там коллекций искусства, истории и веры. До этого дня в Папские музеи можно было попасть только из дворцов Ватикана – со Двора святого Дамасия или из Атриума четырёх ворот, но не напрямую с территории Италии.

Величественный портал из травертина высотой более шести метров и шириной почти три метра увенчан гербом Епископа Рима и двумя символическими фигурами Папских коллекций – Рафаэлем и Микеланджело, которые держат в руках орудия своего ремесла, символизируя живопись и скульптуру. В их позах нельзя не заметить сходства с фигурами на фресках Сикстинской капеллы.

Скульптор из Фаэнцы Пьетро Меландри, автор скульптурной группы, размещённой на вершине ворот, работал над её воплощением в тесном контакте с туринским архитектором Джузеппе Момо и с компанией Кастелли. Скульптурная группа является частью более обширного проекта, начатого в августе 1929 года. Пройдя через ворота, посетители попадают в роскошный вестибюль с двумя великолепными лифтами из массивного резного дерева. Впоследствии помещение было украшено четырьмя каменными барельефами работы Антонио Мараини, изображавшими аллегории искусств: живопись, скульптуру, архитектуру и литературу. Последняя была особенно дорога Пию XI, потому что ватиканские коллекции включали в себя также Музеи апостольской библиотеки, префектом которой с 1914 по 1918 годы был Акилле Ратти.

Это был обширный и чётко сформулированный проект, сдержанный и изысканный, за которым последовало возведение монументальной и впечатляющей винтовой лестницы. В памятной брошюре, опубликованной по случаю открытия нового входа, было указано, что проект разработан Комиссией общественных работ Ватикана и осуществлён Джузеппе Момо в качестве инженера и архитектора. Также было дано пояснение, что «для преодоления разницы в 22 метра по высоте от упомянутого проспекта до уровня садов Ватикана был вырыт колодец в форме усеченного конуса: в нём соорудили два параллельных винтовых пандуса, один для посетителей, которые поднимаются наверх, другой для тех, кто спускается. Всего было вырыто и вывезено 15 000 кубических метров грунта. ‹…› Внутренние стены, несущие консольные пандусы, каждый длиной 94 метра, покрыты итальянским мрамором verde versiglia. Пол пандусов выполнен из сиенита; парапеты пандусов, или балюстрады, выполнены из бронзы и украшены с двух сторон (внутренней и внешней) классическими орнаментами и завитками, обрамляющими гербы правящего Папы и его предшественников, покровительствовавших изящным искусствам. Парапеты и балюстрады были изготовлены флорентийским литейным заводом Marinelli».

Подобно Папе Александру VII Киджи, который в 1657 году собственноручно сделал эскиз медали в честь закладки на площади Святого Петра колоннады Бернини, точно так же Пий XI Ратти лично нарисовал эскиз медали в ознаменование открытия нового входа в музеи Ватикана, выгравированной известным медалистом Аурелио Миструцци. Медаль вызвала восхищение у современников, потому что на одном изображении была представлена перспектива портала, входного вестибюля и лестниц в трёх аксонометрических плоскостях (BAV, Md. Pont. 4918).

Знаковая фотография, хранящаяся в Историческом архиве Музеев Ватикана (а также копия в Фотоархиве Апостольской библиотеки Ватикана), напоминает о событии 7 декабря 1932 года: на фото изображён Папа Ратти у входа в Музеи в окружении куриальных сановников вместе с тогдашним генеральным директором Ватиканских музеев Бартоломео Ногарой.

На следующий день (8 декабря 1932 г.), помимо репортажа о событии и имён знаменитых гостей, в L’Osservatore Romano был опубликован отрывок из речи Папы, в которой он отозвался о проекте с большим энтузиазмом. Папа Ратти также поблагодарил всех исполнителей проекта, сумевших постичь его замысел и дух «нового доступа» к величайшим коллекциям искусства и веры, которые, как он надеялся, «примут тысячи паломников и учёных со всего мира». Это пророчество сбылось в полной мере: почти за столетие через эти массивные ворота прошли миллионы паломников и посетителей; неиссякаемая лавина человеческих потоков в год Великого юбилея 2000 года потребовала открытия другого входа, расположившегося рядом с первым.

В последние годы монументальный портал подвергся реставрационным работам под руководством Лаборатории реставрации каменных материалов Музеев Папы Римского и при сотрудничестве Отдела искусства XIX и XX веков. Это было консервативное вмешательство, включавшее в себя очистку каменной поверхности и позволившее ещё раз оценить прекрасную и внушительную работу, выполненную в 1930-х годах.

Сегодня двери Ватиканских музеев закрыты, но будем надеяться, что вскоре они снова откроются и примут посетителей. Здесь наши гости смогут поделиться воспоминаниями, мыслями и проектами, – источниками жизненных сил и душевного спокойствия, которые нужны особенно теперь.

Барбара Ятта,

директор Музеев Ватикана

Источник: Vatican News