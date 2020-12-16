Барбара Ятта: главный вход в Музеи Ватикана как символ открытости

Барбара Ятта: главный вход в Музеи Ватикана как символ открытости

Декабрь 16, 2020

В это время пандемии и неопределённости массивная дверь, ведущая в Ватиканские , закрыта для публики, но, возможно, именно по этой причине интересно рассказать её историю как символа «открытости», ставшего особым экспонатом среди уникальных Папских коллекций.

7 декабря 1932 года Папа Римский возглавил торжественное открытие нового монументального входа в Музеи Святейшего Престола, открытый в стенах Сангалло со стороны проспекта Ватикана. Это стало финальным аккордом процесса, задуманного Папой после подписания 11 февраля 1929 года Латеранских соглашений, санкционировавших рождение Государства Града . Частью этого грандиозного замысла стало мудрое и дальновидное решение открыть для всего мира: Папа Ратти, как библиотекарь, прекрасно понимал евангельскую и общечеловеческую ценность хранящихся там коллекций искусства, истории и веры. До этого дня в Папские музеи можно было попасть только из дворцов Ватикана – со Двора святого Дамасия или из Атриума четырёх ворот, но не напрямую с территории Италии.

Величественный портал из травертина высотой более шести метров и шириной почти три метра увенчан гербом Епископа Рима и двумя символическими фигурами Папских коллекций – Рафаэлем и Микеланджело, которые держат в руках орудия своего ремесла, символизируя живопись и скульптуру. В их позах нельзя не заметить сходства с фигурами на фресках Сикстинской капеллы.

Скульптор из Фаэнцы Пьетро Меландри, автор скульптурной группы, размещённой на вершине ворот, работал над её воплощением в тесном контакте с туринским архитектором Джузеппе Момо и с компанией Кастелли. Скульптурная группа является частью более обширного проекта, начатого в августе 1929 года. Пройдя через ворота, посетители попадают в роскошный вестибюль с двумя великолепными лифтами из массивного резного дерева. Впоследствии помещение было украшено четырьмя каменными барельефами работы Антонио Мараини, изображавшими аллегории искусств: живопись, скульптуру, архитектуру и литературу. Последняя была особенно дорога Пию XI, потому что ватиканские коллекции включали в себя также Музеи апостольской библиотеки, префектом которой с 1914 по 1918 годы был Акилле Ратти.

Это был обширный и чётко сформулированный проект, сдержанный и изысканный, за которым последовало возведение монументальной и впечатляющей винтовой лестницы. В памятной брошюре, опубликованной по случаю открытия нового входа, было указано, что проект разработан Комиссией общественных работ Ватикана и осуществлён Джузеппе Момо в качестве инженера и архитектора. Также было дано пояснение, что «для преодоления разницы в 22 метра по высоте от упомянутого проспекта до уровня садов Ватикана был вырыт колодец в форме усеченного конуса: в нём соорудили два параллельных винтовых пандуса, один для посетителей, которые поднимаются наверх, другой для тех, кто спускается. Всего было вырыто и вывезено 15 000 кубических метров грунта. ‹…› Внутренние стены, несущие консольные пандусы, каждый длиной 94 метра, покрыты итальянским мрамором verde versiglia. Пол пандусов выполнен из сиенита; парапеты пандусов, или балюстрады, выполнены из бронзы и украшены с двух сторон (внутренней и внешней) классическими орнаментами и завитками, обрамляющими гербы правящего Папы и его предшественников, покровительствовавших изящным искусствам. Парапеты и балюстрады были изготовлены флорентийским литейным заводом Marinelli».

Подобно Папе Александру VII Киджи, который в 1657 году собственноручно сделал эскиз медали в честь закладки на площади Святого Петра колоннады Бернини, точно так же Пий XI Ратти лично нарисовал эскиз медали в ознаменование открытия нового входа в музеи Ватикана, выгравированной известным медалистом Аурелио Миструцци. Медаль вызвала восхищение у современников, потому что на одном изображении была представлена перспектива портала, входного вестибюля и лестниц в трёх аксонометрических плоскостях (BAV, Md. Pont. 4918).

Знаковая фотография, хранящаяся в Историческом архиве Музеев Ватикана (а также копия в Фотоархиве Апостольской библиотеки Ватикана), напоминает о событии 7 декабря 1932 года: на фото изображён Папа Ратти у входа в Музеи в окружении куриальных сановников вместе с тогдашним генеральным директором Ватиканских музеев Бартоломео Ногарой.

На следующий день (8 декабря 1932 г.), помимо репортажа о событии и имён знаменитых гостей, в L’Osservatore Romano был опубликован отрывок из речи Папы, в которой он отозвался о проекте с большим энтузиазмом. Папа Ратти также поблагодарил всех исполнителей проекта, сумевших постичь его замысел и дух «нового доступа» к величайшим коллекциям искусства и веры, которые, как он надеялся, «примут тысячи паломников и учёных со всего мира». Это пророчество сбылось в полной мере: почти за столетие через эти массивные ворота прошли миллионы паломников и посетителей; неиссякаемая лавина человеческих потоков в год Великого юбилея 2000 года потребовала открытия другого входа, расположившегося рядом с первым.

В последние годы монументальный портал подвергся реставрационным работам под руководством Лаборатории реставрации каменных материалов Музеев Папы Римского и при сотрудничестве Отдела искусства XIX и XX веков. Это было консервативное вмешательство, включавшее в себя очистку каменной поверхности и позволившее ещё раз оценить прекрасную и внушительную работу, выполненную в 1930-х годах.

Сегодня двери Ватиканских музеев закрыты, но будем надеяться, что вскоре они снова откроются и примут посетителей. Здесь наши гости смогут поделиться воспоминаниями, мыслями и проектами, – источниками жизненных сил и душевного спокойствия, которые нужны особенно теперь.

,
директор Музеев Ватикана

Источник: Vatican News

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна