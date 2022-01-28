Аудиенция Папы представителям международного консорциума Catholic fact-checking

28 января Папа Франциск встретился в Ватикане с членами международного консорциума католических СМИ «Католическая верификация» (Catholic fact-checking), сообщает Vatican News.

В начале речи Епископ Рима напомнил гостям об учительстве своих предшественников в отношении христианской коммуникации, подчеркнув, что она требует строгого подхода к информации, контроля и критической оценки источников, целостной передачи данных.

Ответственность журналиста и редактора усиливается, когда они добавляют к сообщению о факте «элементы суждения и направленности». Цель международного католического консорциума – вместе выявлять фальшивые новости, частичную или вводящую в заблуждение информацию о вакцинах против COVID-19, подчеркнул Папа, выразив признательность католическим журналистам за их труды по защите правды.

«В наше время, израненное пандемией и многими разделениями даже во мнениях» сам факт присутствия в сети объединения христианских коммуникаторов уже является и свидетельством, и посланием, подчеркнул Святейший Отец.

Кроме пандемии, отметил Папа, в мире распространяется «инфодемия», то есть деформация реальности, основанная на страхе; в глобальном обществе она проявляется «в фальсифицированных, а то и вымышленных новостях»: «Распространение и дублирование информации, комментариев и так называемых ‘научных’ мнений может способствовать – часто невольно – созданию атмосферы, которая в итоге сбивает с толку читателей и слушателей».

Поэтому крайне важно сотрудничество между коммуникаторами и компетентными учёными: знания, опыт и наука должны быть общими. Это же касается и вакцин, которые следует срочно направлять в нуждающиеся страны, а не делать им «жалкие подачки», подчеркнул Епископ Рима:

«Быть информированными должным образом, получать помощь для понимания на основе научных данных, а не фальшивых новостей, – это право человека. Верная информация должна быть гарантирована прежде всего малообеспеченным, слабым и наиболее уязвимым людям».

Второе важное слово после «вместе», отметил Папа, – «ради кого», для людей: нужно бороться с фейковыми новостями и манипулированием сознания, но «никогда не забывать о фундаментальном различии между новостями и людьми», которые – не обладая полнотой информации – придерживаются иного мнения. Христианский коммуникатор действует в стиле Евангелия, наводит мосты, является ремесленником мира и, прежде всего, ищет истину; он не упрощает реальность, «чтобы не впасть в научный фидеизм». Поэтому нужно спокойно и разумно отвечать на вопросы, сомнения и возражения, подчеркнул Епископ Рима:

«Пандемия призывает нас открыть глаза на главное, на то, что действительно имеет значение, на необходимость совместного спасения. Так давайте же будем вместе за и никогда – против. Вместе ради других».

Из кризиса можно выйти лишь сообща, становясь при этом лучше, чем прежде. Нельзя позволять кризису перерастать в конфликт, который возникает, когда поиск истины подгоняется под коммерческую перспективу, под интересы сильных мира сего, под крупные экономические интересы: тогда возникает среда экстремизма и люди приходят к опасной радикализации.

Служа истине, отметил Папа, необходимо создавать информированное, справедливое, здоровое и устойчивое общество. Противоядие от любого вида фальсификации – это очищение истиной, которая для христианина «не просто концепция суждения о вещах», но правда обо всей жизни, укоренённая в истине Бога. «Человек открывает истину и заново приходит к ней, когда переживает её в себе как верность и надёжность любящего его». Поэтому служение истине означает поиск того, что способствует единству и благу всех, а не того, что изолирует, разделяет, противостоит и приводит к конфликту.