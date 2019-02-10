Архимандрит Сергий Гаек отметил свой 70-летний юбилей

8 февраля 2019 г. Апостольский визитатор для греко-католиков Беларуси, консультант Конгрегации Восточных Церквей архимандрит Сергий Гаек отметил свое 70-летие.

Ян (имя, данное при Крещении) Гаек родился 8 февраля 1949 г. в деревне Лышковице близ города Лович в Лодзьском воеводстве в польской католической семье. После окончания лицея в 1967 г. вступил в Конгрегацию Отцов-Марианов Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (MIC), окончил Люблинский Католический Университет, 23 июня 1974 г. рукоположен в священники. Степень доктора богословия получил в ноябре 1983 г. в Папском Восточном институте. В 1983-1999 гг. преподавал в Экуменическом институте Люблинского Католического Университета. Благодаря знакомству с известным белорусским греко-католическим священником-марианином Томашем (Фомой) Подзявой, много потрудившимся, в том числе, и среди русской эмиграции и прошедшим лагеря ГУЛАГ-а, заинтересовался византийским обрядом, а также духовно-религиозной и культурной жизнью Белоруссии. В дальнейшем имел тесные контакты с белорусской католической диаспорой, в частности, с епископом Чеславом Сиповичем, в результате чего официально перешел в Восточный обряд, приняв монашеское имя Сергий, и стал называть себя «хотя поляком по рождению, но белорусом по убеждению».

Отец Сергий Гаек стоял у истоков возрождения Католической Церкви на территории бывшего Советского Союза, неоднократно посещал в 90-е годы нашу Преображенскую епархию. В январе 1994 г. Папа Иоанн Павел II назначил его Апостольским визитатором для греко-католиков Беларуси. В 1996 г. он был возведен в сан архимандрита, с 1997 г. стал консультантом ватиканской Конгрегации Восточных Церквей. В настоящее время является единственным в Католической Церкви омофорным архимандритом.

По материалам Vatican News и Википедия