Архиепископ Янгона: настоящая власть — это служение

Проповедуя во время Святой Мессы, архиепископ Янгона кардинал Чарльз Маунг Бо подчеркнул, что задача власти состоит в том, чтобы служить народу, ибо в противном случае, она служит собственным идолам.

Настоящая власть — это служение, и Бог не признает правительство, которое не служит людям. Об этом во время Святой Мессы в минувшее воскресенье, 22 августа 2021 года, подчеркнул кардинал Чарльз Маунг Бо, архиепископ Янгона и Председатель конференции католических епископов Мьянмы. Его слова приводит Vatican News.

Комментируя первое чтение дня из 24 главы Книги Иисуса Навина, кардинал Бо отметил, что в справедливой стране правительство никогда не находится «над людьми»: «Правительство — это глаз, а люди — это другой глаз. Вместе они создают общее видение того, как строить нацию, основанную на справедливости. Все остальное — это идолопоклонство, которое ведет к темноте, как это произошло с израильским народом, когда он отвернулся от Бога».

За свои семь десятилетий независимости Мьянма неоднократно переживала подобное идолопоклонство. Она родилась с большой «мечтой о мире и процветания для всех, но чиновники ослабили этот идеал. Они создали собственных идолов: власть, обладание, безудержное обогащение любой ценой, экономическую и экологическую несправедливость».

Отмечая страдания людей, иерарх отметил, что в настоящее время нужно не терять собственную человечность, а утверждать ее, отличая «идеалы», от «идолов». «Наше паломничество к человеческому достоинству — подчеркнул он, — это длинный путь, который мы можем поддержать словами Вечной жизни, Хлебом, который пришел с небес».