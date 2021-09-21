Архиепископ Павел Пецци выразил свои соболезнования в связи с трагедией в Перми

В связи с трагическими событиями в Пермском государственном университете, повлекшими гибель шестерых и ранения 29-ти человек, митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци адресовал губернатору Пермского края Д.Н. Махонину телеграмму соболезнования, в которой, в частности, говорится



Глубокоуважаемый Дмитрий Николаевич,

примите мои самые сердечные соболезнования в связи с трагедией в Перми, унесшей жизни шести человек. От лица духовенства и верующих Католической Церкви в России заверяю Вас в нашей молитве об упокоении для погибших, об исцелении для пострадавших, об утешении и поддержке для скорбящих и о Божией помощи для всех, кто призван быть рядом с ними в эту тяжелую минуту. Пусть милосердная любовь и человеческая солидарность сохранит сердца людей от отчаяния, а справедливость – убережет от повторения такой страшной трагедии.

С соболезнованием и молитвой,

Павел Пецци

Митрополит Архиепархии

Божией Матери в Москве,

Председатель Конференции

католических епископов России

Источник: Сайт Архиепархии Божией Матери в Москве