Архиепископ Тадеуш Кондрусевич выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Филарета (Вахромеева)

В связи со смертью Почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Филарета (Вахромеева) Почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич выразил свои соболезнования Патриаршему экзарху всея Беларуси митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину.

В письме к митрополиту Вениамину архиепископ Тадеуш Кондрусевич пишет:

«С глубокой грустью я воспринял известие о кончине Высокопреосвященнейшего митрополита Филарета, Почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси. С уходом этого достойного архипастыря Белорусская Православная Церковь понесла невосполнимую утрату: скончался ее многолетний духовный лидер.

Став главой Церкви во время гонений, митрополит Филарет возродил её из пепла своим подвижническим служением на протяжении четырех десятилетий. Об этом красноречиво свидетельствует создание новых приходов, учебных заведений и монастырей, а также развитие издательской, образовательной, благотворительной и миротворческой деятельности и многое другое.

Как верный служитель Церкви Христовой, митрополит Филарет заслужил высокое уважение единоверцев, католиков и представителей других религий, а также всего белорусского общества.

Покойный Предстоятель Белорусской Православной Церкви уделял большое внимание развитию отношений с другими религиями, в том числе с Католической Церковью.

Владыка Филарет, с которым меня связывали узы братской дружбы, во многом стал для меня примером и учителем, за что я ему особенно благодарен.

Выражая свои соболезнования Белорусской Православной Церкви и разделяя её боль, молюсь о радости вечного счастья в Царстве Небесном новопреставленному рабу Божьему митрополиту Филарету.

Вечный покой даруй ему, Господи, и свет вечный да светит ему», — этим коротким молитвенным призывом завершает свое письмо соболезнования архиепископ Тадеуш Кондрусевич.



Источник: Catholic.by