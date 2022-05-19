Архиепископ Пол Ричард Галлахер прибыл на Украину с миссией мира

Начался визит секретаря Ватикана по связям с государствами на Украину. Цель поездки – выразить близость к народу, страдающему от конфликта, в контексте 30-летия дипломатических отношений со Святейшим Престолом, сообщает Vatican News.

Посетить места, пострадавшие от конфликта, и принести близость Папы Франциска и Святейшего Престола: такова миссия секретаря по связям с государствами архиепископа Пола Ричарда Галлахера. Она началась 18 мая: прелат прибыл на пограничный пункт Корчова между Польшей и Украиной, где его встретил посол Украины при Святейшем Престоле Андрий Юраш и архиепископ Львовский монсеньор Мокшицкий.

Объявляя об этой поездке в «Твиттере» в своем аккаунте @TerzaLoggia, Госсекретариат подчеркнул контекст: 30-летие дипломатических отношений между Ватиканом и восточноевропейской страной. Поездка призвана поставить акцент на «значении диалога для восстановления мира».

Поездка охватит такие города, как Львов и Киев. В первом предусмотрено несколько встреч: в среду 18 мая состоялась встреча с монсеньором Игорем Возняком, греко-католчиеским архиепископов Львова, а затем последовало посещение центра приема беженцев. В четверг 19 мая – переговоры с председателем Львовской областной администрации Максимом Козицким, затем — встреча с верховным архиепископом УГКЦ Блаженнейшим Святославом Шевчуком и с президентом Польской епископской конференции монсеньором Станиславом Гондецким.

Монсеньор Галлахер уже упоминал о предстоящей поездке в телевизионном интервью, которое прозвучало на прошлой неделе во время передачи на телеканале РАИ Tg2Post. Эта поездка, как пояснил перелат в ходе 20-минутной беседы, была запланирована еще перед Пасхой и затем отложена по причинам, связанным со здоровьем. Секретарь по связям с государствами неоднократно подчеркнул, что Св. Престол поддерживает любую попытку диалога для содействия взаимопониманию и поиска решений. Слова, сказал он, имеют большой вес в дипломатии, особенно если от них зависит жизнь людей. Нужно избегать риска манипуляций и вернуться к «прямоте и искренности».